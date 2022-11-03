假刑事組長誆10女3男A走3百萬　謊稱母過世...騙人幫交遺產稅

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲1名女子報案，有男網友自稱刑事組長，還亮出刑警名片甚至警槍，2人還以結婚為前提交往，最後卻被騙財騙色，警方逮捕男子發現手機被害女子多達10多人，還有3名男子被騙，11個月以來騙走大約3百萬元，甚至還偽造母親死亡證明，取信被害女子先代墊「遺產稅」後直接失聯，情節宛真實版「神鬼交鋒」。

警方調查，28歲的余姓男子日前在交友軟體假冒刑警，取信25歲的A女，2人立刻陷入愛河，余男甚至還亮出刑警名片、警用槍枝取信被害人，最後假借投資、辦案件為由，向被害女子索討金錢，事後女子發現被余騙財騙色，立刻向警方報案。

▲余男假冒刑事組長取信被害女子，甚至還偽造母親死亡證明騙女子代墊遺產稅。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在2日下午前往北市士林區余姓男子的住處搜索，並將余逮捕到案，搜出仿真道具槍1把、刑警背心、刑警帽、警用制服（含外套、長褲臂章）、二線三星階級章、偽冒律師名片、偽造出入境洽公證明等證物，訊後依照詐欺罪嫌送辦。

警方在余姓男子手機內查出，余男不僅假冒警察，還自稱28歲就當上刑事組長，且還強調在刑事警察局服務，另外還假扮醫生、律師等高社經地位份子詐騙被害女子。

▲余姓男子假冒刑警，還製作假名片甚至買道具槍取信被害女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方透過手機發現，被害女子就多達10多人，其中1名女子被騙取超過50萬元，從2022年初開始，詐騙所得約3百萬元，且余姓男子還相當離譜，製作母親的死亡證明，要求被害女子先墊付「遺產稅」，最後拿錢後直接失聯，警方也呼籲被害人踴躍出面指認。