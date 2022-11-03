虛擬幣洗錢跳板犯罪盛行　政院挹8.4億給警政署培訓科技刑警



▲行政院將投入新台幣8.4億厚植台灣警方建置科技偵查專業人才。（圖說下同／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

近年科技網路發達詐騙方式日新月異，傳統犯罪因網路高度發展快速轉型，刑事警察局啟動「精進警察科技偵查設備及人才培訓」「新框架厚植科技偵查能量」2大厚植警員科技偵查技術計畫，預計將投入新台幣8億4546萬元經費，充實中央地方科偵器材裝備，並訓練專業科偵人才約800人。

刑事局統計：光是2021年網路犯罪發件數達1萬2195件，其中「詐欺」案件占29.88%最多，「妨害名譽、信用」占22.11%次之，「妨害電腦使用」占11.52%居第3，三者合占網路犯罪總數達63.51%，嚴重影響治安。

加上加以假投資詐騙、駭客入侵、勒索軟體等犯罪事件層出，新穎的網路技術早成為警方偵查的重大瓶頸，因此警政署從今年詳實盤點偵辦困境問題，並再今年2月14日行政院治安會報提出相關報告，行政院裁示「應盤點科技偵查所需要之資源，最快速度整合各相關部會資源不足之處，因應利用科技為犯罪工具，隱匿身分金流衍生之問題」。

警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量，也積極推動各地警察分局成立科偵小隊，期能補足地方警察偵辦網路詐騙、加密貨幣洗錢、密碼破解與數位鑑識裝備及能力，蒐集彙整科技偵查教材、規劃辦理教育訓練、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植警員柯偵技術，讓相關案件破案率能有效提升到3成以上。

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