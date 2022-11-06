「國民黨挺林耕仁天經地義」　朱立倫：相信大家都不怕被打

▲朱立倫6日上午出席「中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴朱學恒近日聲援民眾黨新竹市長候選人高虹安，喊出「國民黨有哪些下三濫，幫林耕仁站台，站一個打一個」，引起討論。對此，國民黨主席朱立倫今（6日）表示，林耕仁是國民黨提名的候選人，每位黨內同志去幫林都是天經地義，「我相信大家都不怕被打」，大家都會全力支持國民黨提名的同志，也相信林將發揮最強陸軍，再加上空戰，最終贏得勝選。

對於外傳國民黨授意幫林耕仁攻擊高虹安，為的是不要讓民眾黨取代國民黨，朱立倫批評，講這種話的人是沒有常識的人、是惡意破壞的人，林耕仁是政黨推薦的候選人，一定會對競爭對手提出疑慮，對方就好好回答。

接著，朱立倫話鋒一轉，談及「林耕仁最大的問題」。他說，兩三個月前林的民調一直是最高，可能就認為穩紮穩打就能勝選，但這兩個月來民調開始下降，而林現在只是重新找回主戰場，重整陸軍，再加上空軍來發揮戰力，回到原本領先的地位，這是很正常的。

朱立倫也透露，他曾到新竹跟林耕仁說，要林回到原來該有的戰力，「你不是原來的穩定領先者，怎可以保持這樣的態度」。

至於是否擔心民眾黨取代國民黨？朱立倫表示，民主政治就是每個政黨在競爭，國民黨是百年政黨，有中心思想，且堅持的原則不會改變；同時也是創建中華民國的政黨、帶給大家民主自由的政黨，所以永遠捍衛中華民國，永遠守護民主自由，真正維護區域和平，永遠愛台灣、守護區域和平。