老闆為40元炸物報警！釣出唐寶寶家長心碎發聲：我們不需要同情心

記者朱祖儀／綜合報導

新北市一名唐寶寶去炸物店消費，發現忘記帶錢包後隨即道歉，但老闆卻咆哮並報警，此事曝光後掀起討論，也釣出其他唐寶寶家長發聲。其中一名網友就說，很多人不太了解唐寶寶的狀況，他們唯一能做的，就是讓小孩學習如何獨立生活，「我們不需要別人同情心，只需要同理心」。

一名媽媽在臉書發文表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現忘記帶錢包隨即道歉，沒想到店家卻打電話報警，還怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話。該名唐寶寶事後也在臉書發文，表示之後再也不敢出門買東西，也不要參加任何表演活動。

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▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉，炸物店老闆仍報警怒嗆。（圖／翻攝自當事人臉書）

此事曝光後釣出不少唐寶寶父母留言，其中一名家長就說，可以理解有些人還不太了解唐寶寶的狀況，他們也沒辦法用道德綁架來逼迫別人來認識真實的情況，但其實對於家長而言，唯一能做的不是望子成龍、望女成鳳，而是讓小孩學習如何獨立自主地在這個世界上「生存」，「我們不需要別人同情心，只需要同理心，看到很多網友留言，我相信還是有很多同理心的朋友，這環境會越來越友善，祝福那位家長，這條路線漫長且艱辛的，但是你不孤單」。

▲此事釣出許多唐寶寶家長發聲。（圖／翻攝自爆料公社）

也有另一名家長表示，看到此事件真的很生氣，其實身為唐寶寶的家長，他們不需要同情，只是希望店家能多給一點時間，讓孩子在第一時間和家人求救，希望不要因為這樣而嚇到孩子，「我們在教導孩子真的不容易，有些事情可能要教上千遍，可能每天該做的事情都需要提醒，可能讓他學會每一項生活技能都是需要以年計算，但我們還是希望讓孩子能夠適應這個社會，我相信這社會還是很友善的」。

▲此事釣出許多唐寶寶家長發聲。（圖／翻攝自爆料公社）

還有一名家長透露，自己的孩子罹患唐氏症，目前就讀小學四年級，他們這陣子也在訓練孩子獨自出門購物，剛好近日也碰到同樣的事情，小孩當時少帶了10元，慶幸遇到的店家很有愛心，「我覺得這件事情剛好可以給兒子機會教育，也希望各店家能拿出愛心和耐心」。