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社會 社會焦點 保障人權

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　網喊：要店家死？

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一對家長控訴，唐氏症兒子到永和購買炸物忘帶40元，竟遭老闆大吼、報警。現在還有永和住戶收到「唐寶寶最可怕一夜」傳單，讓網友驚呼「這是要置店家死嗎」？有網友將傳單內容貼到當事人爸爸臉書詢問，但目前未獲回應。

有網友今天（8日）凌晨在當事人爸爸臉書底下留言，「前幾天附近店家和居民都收到這傳單，是住永和的朋友剛傳給我的，嚇死寶寶我，這是要置店家死嗎？」根據傳單內容，大致上和當事人家長在網路控訴的內容一致，「孩子整晚惡夢，他經歷了人生最可怕一夜。」文末還署名「一位傷心的媽媽，蕭OO」，並留下手機號碼。

有網友將相關內容轉載在「Dcard」社交平台，引發討論，有人留言，「我住他們家附近，看來要查看一下信箱了。」還有人好奇，有沒有人知道是誰發傳單？有網友將傳單內容貼到當事人爸爸臉書詢問，但目前未獲回應。

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　完整內容曝。　（圖／翻攝Dcard）

▲▼網友把傳單內容分享到Dcard。（圖／翻攝Dcard）

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　完整內容曝。　（圖／翻攝Dcard）

蕭媽媽近日發文控訴，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路一間店買40元炸物，兒子當下忘記帶錢包，馬上向老闆道歉，但遭對方當眾咆哮，還報警處理。她說，自己到店內了解，遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」；她不解反問，「難道你不能等他打電話給家人嗎」？但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

事件發酵後，網友肉搜起底炸物店老闆，到Google地圖狂刷一星負評。炸物店老闆7日請友人代為發出聲明，稱自己2天沒進食和睡眠，已服用精神鎮定劑，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

老闆透過聲明指出，他理解唐寶寶的父母同樣感到難過，但這次事件「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」，現在他因為被肉搜、公審，已經身心俱疲，請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼當事人母親接受媒體採訪，表示事發之後孩子都不敢出門了。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

事件延燒3天，蕭媽媽7日晚間在臉書說，希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。

蕭媽媽提到，「我雖然不是聖人，但在這裡我也希望老闆保重身體，我自己曾經是個罹患癌症的人，深深知道只有健康的身體才能繼續走。」

蕭媽媽指出，已拒絕很多媒體的採訪，「我自己也有開店，知道創業的辛苦，也請大家冷靜」、「有人說我靠自己的小孩想紅，試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」

►傳單全文如下：

昨天發生了一件令人難過又生氣的事，幾經思考後，我們決定把這件事公開。

整件事的原委是這樣的，一位唐氏症孩子點餐後發現錢包忘了帶，他馬上跟老闆說抱歉，他忘了帶錢，沒想到老闆開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察，這舉動嚇壞了一個忘了帶錢的孩子。他躲在旁邊全身發抖，警察來後，問了身分證字號及手機號碼，從未有的恐懼油然上升。

晚上11:00，媽媽想說親自再去了解整件事的過程，因此又前往店家想詢問老闆，是否這中間有什麼事是我們沒有了解的，沒想到老闆直接跟我說，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，我慢慢地跟老闆說，「難道你不能等他打電話給家人嗎？」此時老闆拉高了嗓門，直接跟我說，「我們很忙，哪有時間等。」

令人難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平，這整件事很明顯是老闆在欺負他，一個沒有愛心的炸物店，我們卻只能把孩子帶回來再教育。

2013年麥當勞歧視唐氏症孩童的事件再次翻版，當年為了買冰淇淋的孩子，店家打電話叫警察，今天這個孩子忘了帶錢包，店家沒有讓他有機會打電話給家人，而是直接叫警察來。人民保母不是惡質店家的靠山，我們的社會還要出現多少次這樣的事件呢？慟心！我想問老闆夫妻，「你們有孩子嗎」？

昨晚孩子整晚惡夢，他經歷了人生最可怕一夜。

一位傷心的媽媽 蕭OO（手機號碼）

▼指控炸物店傳單。（圖／翻攝Dcard）

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　完整內容曝。　（圖／翻攝Dcard）

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