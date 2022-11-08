唐寶寶做惡夢　媽哭好久：天啊！我是不是要消失

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名唐氏症少年購買炸物忘帶40元，遭老闆大吼、報警，引發網友不同看法。事件延燒3天，唐寶寶的蕭姓媽媽表示，兒子做惡夢，「網友的留言真的讓我哭了好久，但是我相信人性本善。」她在臉書發文後立刻被媒體寫成新聞，直呼「天啊！太快了，那我是不是要消失。」

蕭媽媽7日晚間在臉書說，希望媒體可以停止大作文章，也希望動用網軍的人可以停止了，在此聲明本人和老闆無冤無仇，更沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。

▲▼當事人母親接受媒體採訪，表示事發之後孩子都不敢出門了。（圖／記者黃彥傑翻攝）



蕭媽媽提到，「我雖然不是聖人，但在這裡我也希望老闆保重身體，我自己曾經是個罹患癌症的人，深深知道只有健康的身體才能繼續走。」

蕭媽媽指出，已拒絕很多媒體的採訪，「我自己也有開店，知道創業的辛苦，也請大家冷靜」、「有人說我靠自己的小孩想紅，試問天下父母心，誰會想利用自己的孩子呢？」

蕭媽媽寫道，「那些網友的留言真的讓我哭了好久，但是我相信人性本善，他們應該也不是故意的，應該是有所誤解。」有網友留言，「加油！注意弟弟最近的心情。」她回應，「這是目前我比較擔心的，今天早上他還跟我說做惡夢」，會慢慢再讓他建立起信心。

▼炸物店在事發後沒營業。（圖／翻攝Google Maps）



蕭媽媽發文後，立刻被媒體轉載成新聞，她看到網友貼出的新聞截圖，直呼「天啊！太快了，那我是不是要消失。」

蕭媽媽近日控訴，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路一間店買40元炸物，兒子當下忘記帶錢包，馬上向老闆道歉，但遭對方當眾咆哮，還報警處理。她說，自己到店內了解，遭老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」；她不解反問，「難道你不能等他打電話給家人嗎」？但老闆只是拉高嗓門，「我們很忙，哪有時間等！」

事件發酵後，網友肉搜起底炸物店老闆，到Google地圖狂刷一星負評。炸物店老闆7日請友人代為發出聲明，稱自己2天沒進食和睡眠，已服用精神鎮定劑，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

▼唐寶寶媽媽最新聲明。（圖／翻攝當事人臉書）



老闆透過聲明指出，他理解唐寶寶的父母同樣感到難過，但這次事件「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」，現在他因為被肉搜、公審，已經身心俱疲，請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。

永和警分局則第一時間回應，中正橋派出所員警於4日晚間7時2分許，接報消費糾紛，於7時10分到場，報案人稱餐點做好後，當事人指未帶現金，報案人說可用電子支付，惟當事人無回應。

警方說，員警了解後詢問當事人有無帶手機，當事人拿出手機，但員警觀看該手機並無網路訊號，經詢問當事人可聯繫的家人電話號碼後，並通知其父親前來付款；員警於現場等候，直至當事人父親約10分鐘到達付完款後，與當事人相偕離去，以上內容摘自現場處理員警陳述及報案紀錄。

▼炸物店老闆聲明全文。（圖／翻攝「爆料公社」臉書）



▼永和警方完整回應。（圖／翻攝「我是永和人」臉書）

