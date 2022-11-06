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社會 社會焦點 保障人權

無力顧植物人尪…她攜兒離家20年求離婚　法官提4字婚姻觀駁回

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻照顧植物人丈夫長達8年，最終不堪負荷帶孩子們離家，訴請離婚卻敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台南報導

台南一名人妻結婚不到3年，丈夫就因車禍成為近乎植物人的狀態，長達8年期間獨自扶養2個小孩與公婆，最終決定帶著孩子離家，分居至今20年決定訴請離婚。但法院認為夫妻應該要「同甘共苦」，妻子卻20多年以來未照顧丈夫，推給公婆，是造成婚姻無法維繫的原因，人妻責任較重，判決敗訴。

人妻主張，2人自1990年結婚，3年後丈夫就因嚴重車禍，成為半植物人狀態，8年來在她悉心照顧下恢復不少，但同時她也需要養育2名幼子，又得服侍公婆，且靠家庭代工賺取微薄收入貼補家用，長年以來導致她身心俱疲，才會決定帶孩子離家分居，之後孩子生活、教育、保險等費用，均由她獨自一人負責，至今與丈夫已分居長達20年，已無任何夫妻之實，決定向法院訴請離婚。

丈夫透過法定代理人表示，妻子不顧公婆反對，堅決帶著自己與孩子離家居住，幾天後妻子因無暇照顧，竟將他丟棄於路邊，經母親發現才把他帶回家，主張婚姻有破綻，妻子須付較大責任，無理由要求離婚。

不過，女兒出庭證稱，母親一度帶著小孩們與父親離家生活，只是當時媽媽還年輕，無法獨自扶養小孩又照護殘障父親，才會把父親送回去。

法官認為，夫妻在婚姻存續中本會遇到許多波折與困難，本應相互扶持、克服，丈夫既然遇到車禍無法自理生活，妻子理當與他同甘共苦，卻是逕自將丈夫送回家，且超過20年未盡責照護，因此造成雙方無法維繫婚姻的原因，妻子責任較重，判決敗訴，不准許離婚。

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