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大陸 大陸焦點 特派現場

美國把中國列為最大競爭對手　陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府27日公布拜登任內首份《國家防衛戰略》（National Defense Strategy），直指中國為「最重要競爭對手」，強調中國大陸不斷增長的軍事實力及對台灣的挑釁與脅迫。大陸國防部新聞發言人譚克非4日回應，解放軍持續練兵備戰，堅決反制任何形式的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

譚克非指出，「報告延續『威脅驅動』的錯誤論調，罔顧事實渲染所謂中國『挑戰』和大國競爭，借規劃美國防務戰略抹黑中國正常軍力發展，屬於冷戰思維和零和博弈觀念的老調重彈。我們對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

他怒批，中國堅定不移走和平發展道路，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。中方一直以實際行動維護亞太和平、促進亞太發展、參與亞太合作，致力於構建亞太命運共同體。一支強大的中國軍隊，不僅是捍衛國家主權、統一、領土完整的戰略支撐，也是維護世界和地區和平穩定的堅定力量。這是國際社會有目共睹的。那些頑固奉行本國利益優先，在亞太地區拉幫結派搞「一體化威懾」的國家，才是國際體系和亞太地區「步步緊逼的挑戰」。

譚克非強調，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。當前，美方不斷虛化掏空一個中國原則，變本加厲搞「以台制華」，這些惡劣行徑嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重危害台海地區和平穩定。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決反制任何形式的「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

他表示，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的核政策，一直把核力量維持在國家安全需要的最低水平。中方積極參與國際軍控、裁軍和防擴散進程，已簽署或加入包括《不擴散核武器條約》等20多個多邊軍控、裁軍和防擴散條約。反而是美方在軍控和防擴散領域毀約退群，加快核武器及其運載工具升級換代，降低核武器使用門檻，與英國、澳洲開展核潛艇合作，加劇地區核擴散風險。

最後，譚克非強調，敦促美方摒棄冷戰零和思維，摘掉有色眼鏡，糾正對華錯誤認知，理性看待中國和中國軍隊發展，採取客觀務實的態度，多做有利於維護世界和地區和平穩定的事。

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