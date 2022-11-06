快訊／台版柬埔寨案2男1女死亡　「遺體塞後車廂」畫面曝

記者陳雕文／新北報導

警方日前破獲「台版柬埔寨案」，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出中壢有3名被害人死亡並棄屍山區。警方持續追查，5日深夜到6日清晨又在桃園區逮捕4名協助棄屍的犯嫌，調閱監視器發現了惡煞將遺體塞後車廂的驚悚畫面。

▲▼詐團成員將遺體扛到停車場，再塞進後車廂後載往山區丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

案經專案小組掌握疑似棄屍車輛，以車追人並鎖定涉案嫌犯，於5日晚間10點多在桃園市復興路、龜山區光峰路、八德區永福西路等處分別拘提邱嫌（30歲）、周嫌（30歲）及葉嫌（31歲）等3人到案，並於6日凌晨在桃園市復興路一帶拘捕謝嫌（35歲），目前為止有4人到案。

●前情提要

詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內上銬+嘴塞毛巾限制行動，且時不時毆打，甚至以電擊棒凌虐。

▲專案小組於4日下午1點多，在桃園市龜山區東舊路街171巷往東北方向山坡處，發現2具被害人遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方先在淡水新市鎮一處社區大樓破門拯救26位民眾並逮捕8嫌，調查發現多數被害人已遭囚禁一個月左右，後來擴大追查到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再次順利救出32名被害人、查獲21歲張姓犯嫌等8人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。後來得知另有3被害人（2男1女）已身亡且遭詐團棄屍山區。