「辯論會後大家更堅定支持陳時中」　蔡英文：身為總統希望他當選

▲總統蔡英文為民進黨台北市長候選人陳時中站台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長候選人電視辯論會落幕，民進黨的陳時中馬不停蹄晚間於松山慈祐宮廟口開講，身兼民進黨主席的總統蔡英文則再度站台，喊話「下午辯論會之後，大家更堅定支持陳時中當台北市長」，強調身為國家元首，她真的很希望陳時中成為台北市長，而這次選舉也是24年來，民進黨最有機會在台北贏的一次。

蔡英文多次為陳時中造勢，而陳時中選情如今也有回穩趨勢，各家民調皆顯示他後來居上，由原本藍綠白三強中的吊車尾逆轉至第二名。蔡英文在臉書上說，6日晚間台北飄著雨，氣溫也比較低，她和陳時中一起到松山區慈祐宮，跟滿場的熱情支持者，一起為陳時中加油。尤其，下午辯論會之後，大家更堅定支持陳時中當台北市長。

蔡英文指出，從政是一條辛苦的路，她一路走來，也被檢驗過、攻擊過、討厭過，這次選舉的過程中，她也一直觀察陳時中，如何面對來自四面八方的攻擊質疑，她發現，雖然這是他第一次參選，但他表現得很好，就像在指揮官任內一樣冷靜沉穩、忍辱負重，堅持提出最完整的政見、努力勤走基層跟市民面對面。

蔡英文表示，陳時中說台北市長將是他最後的公職，未來會珍惜市民朋友給他的機會，窮盡全力來拚市政，絕不把任何公職當成跳板。陳時中的能力大家看得見，過去兩年多，他經歷最嚴格的百年疫情考驗，也交出一張好的成績單。他不僅有能力、有歷練，還有一顆溫暖的心，就像疫情初期，曾有小男生戴粉紅口罩在學校被同學取笑，陳時中二話不說就在記者會上，戴起粉紅口罩力挺。

蔡英文喊話，「我身為總統，真的很希望陳時中成為台北市長」，跟中央一起推動各項政策，包括社宅、長照、托育等等，只要中央地方能一起合作，可以推的更快速，而今年是24年來，民進黨最有機會在台北贏的一次，選舉進入最後階段，希望大家一起幫陳時中拉票、催票，他會是最好的市政指揮官。