獨／柯文哲選前一周請假「從南一路車掃到北」　選前之夜擬台北、新竹奔波

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一選舉進入倒數階段，由於民眾黨此次於各縣市推出縣市長、縣市議員候選人，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲近半年來行程滿檔，不斷利用周末假期跑到外縣市輔選。據了解，柯文哲將於21日向台北市政府告假一周，從屏東一路車掃到北台灣，而最為關鍵的選前之夜仍待規劃，但擬新竹、台北兩邊跑。

唯一一場台北市長選舉電視辯論會於5日落幕，身為黨主席的柯文哲馬不停蹄，當天早上先去基隆陪同市議員候選人掃街，傍晚又陪台北市議員候選人陳宥丞掃街、台北市議員候選人林珍羽直播。

而柯文哲今（6日）馬上衝去新竹縣市，為近期捲入助理風波的新竹市長候選人高虹安輔選，柯文哲預計晚上10點返回台北，會與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的12行政區騎腳踏車掃街最終站會合。

面對輔選行程滿檔，據了解，民眾黨內10月就有討論，柯文哲最後一周請假陪候選人車掃；柯文哲也答應，預計19、20日周六、周日就開始進行輔選行程，21日周一平日則向台北市政府告假，一路請假到25日選前之夜，這中間柯文哲也預計從屏東一路車掃到台北。

至於最為重要的選前之夜大造勢，據了解，柯文哲目前尚未定案，但擬規劃「選前之夜」台北市、新竹市來回奔波。