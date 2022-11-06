「新好弟弟」家中浴缸溺斃！成年崩壞　吸毒酒駕還直播打手槍

▲「新好弟弟」年少時紅極一時，長大後各種崩壞。（圖／翻攝自IG／aaroncarter）

記者張靖榕／綜合報導

「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）親弟亞倫卡特（Aaron Carter）5日被發現陳屍家中浴缸，90年代曾經大紅的他，長大後爆出各種「走鐘」糗態，不僅吸毒被捕還大鬧得來速想吃霸王餐，疫情期間更直播打手槍、吞香蕉給觀眾看，崩壞形象與昔日青少年偶像的對比令人不勝唏噓。

亞倫卡特5日被發現溺斃於加州蘭開斯特家中浴缸，凶殺組警探依流程到場調查，但目前並未發現他殺證據，事件傳出引起關注。

1997年，9歲的亞倫卡特出道發行第一張專輯，在全球攻下百萬張銷售量的佳績，因精緻外貌被譽為「世紀末最後美少年」，但在21世紀開始之後，他的星途便不斷下墜，2017年至今年的5年內，更是各種染毒、酒駕等醜聞接連爆出。

亞倫卡特2017年發生吸食大麻後開車被警方攔下，一度拒絕警方驗毒，但被搜查出身上有少量大麻而被捕。那年他29歲，被捕後照片流出，畫面中的他一頭白髮，滿臉憔悴充滿皺紋，雙眼無神，宛如40歲大叔。

▲亞倫卡特控訴哥哥尼克卡特（左）是袖手旁觀他被性侵的加害者之一。（圖／CFP）

同年下半，亞倫卡特又被爆出到超市去換輪胎時，因為信用卡出問題無法交易，被店員報警處理，所幸後來是一名女粉絲出錢解圍，但當年台上的巨星淪落到110美元（當時約新台幣3360元）都付不出來的窘境，也讓不少粉絲相當心疼。

亞倫卡特被爆出輪胎事件後一個月，他選擇公開自己的性取向，表示自己是一名雙性戀，當時還受到粉絲的支持與鼓勵，結果隔天就被爆料與交往一年多的女友麥迪森（Madison Parker）分手，結束兩人的訂婚關係。

亞倫卡特2019年時在推特控訴8歲時遭到2名舞者性侵，10歲至13歲時更被現已過世的親姊姊Leslie多次性侵。他說哥哥尼克卡特從頭到尾都知情，卻從未伸出援手，導致他身心從此受創，這次的爆料被外界認為是他「走鐘」的原因。此外，他還威脅過要殺掉尼克懷孕的妻子。

年少時擁有盛世美顏的亞倫卡特，同年在左臉上刺青，從太陽穴至頸部大範圍刺上希臘神話中女妖「美杜莎」的半身像，大膽舉動再次嚇壞粉絲，不過他當時並未解釋刺青的含意。

▲亞倫卡特直播大鬧得來速 。（圖／翻攝自IG／YouTube／Twitter）

疫情爆發那一年，亞倫卡特還直播大鬧速食餐廳，在得來速點餐時說自己是亞倫卡特，要店員免費給他一個香草口味的甜甜圈，但被拒絕，尷尬全程直播放送。

同年9月，亞倫宣告進軍成人直播界，直播中真的掏出生殖器打手槍給觀眾看，還用腳趾頭剝香蕉皮，並且用相當煽情的表情和姿勢吃下香蕉。

事實上，亞倫卡特走鐘事蹟多，也曾多次酒駕，因患有多重人格障礙、精神分裂等精神問題接受治療。如今年僅34歲便死於家中浴缸，成為又一個童星殞落的悲傷故事。