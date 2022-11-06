　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！成年崩壞　吸毒酒駕還直播打手槍

▲▼「新好弟弟」又失控！左半臉刺大片女人臉　連粉絲都嚇壞。（圖／翻攝自IG／aaroncarter）

▲「新好弟弟」年少時紅極一時，長大後各種崩壞。（圖／翻攝自IG／aaroncarter）

記者張靖榕／綜合報導

「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）親弟亞倫卡特（Aaron Carter）5日被發現陳屍家中浴缸，90年代曾經大紅的他，長大後爆出各種「走鐘」糗態，不僅吸毒被捕還大鬧得來速想吃霸王餐，疫情期間更直播打手槍、吞香蕉給觀眾看，崩壞形象與昔日青少年偶像的對比令人不勝唏噓。

亞倫卡特5日被發現溺斃於加州蘭開斯特家中浴缸，凶殺組警探依流程到場調查，但目前並未發現他殺證據，事件傳出引起關注。

1997年，9歲的亞倫卡特出道發行第一張專輯，在全球攻下百萬張銷售量的佳績，因精緻外貌被譽為「世紀末最後美少年」，但在21世紀開始之後，他的星途便不斷下墜，2017年至今年的5年內，更是各種染毒、酒駕等醜聞接連爆出。

亞倫卡特2017年發生吸食大麻後開車被警方攔下，一度拒絕警方驗毒，但被搜查出身上有少量大麻而被捕。那年他29歲，被捕後照片流出，畫面中的他一頭白髮，滿臉憔悴充滿皺紋，雙眼無神，宛如40歲大叔。

▲▼亞倫卡特（Aaron Carter）控訴哥哥尼克卡特（Nick Carter）知道他遭親姐姐性侵。（圖／CFP）

▲亞倫卡特控訴哥哥尼克卡特（左）是袖手旁觀他被性侵的加害者之一。（圖／CFP）

同年下半，亞倫卡特又被爆出到超市去換輪胎時，因為信用卡出問題無法交易，被店員報警處理，所幸後來是一名女粉絲出錢解圍，但當年台上的巨星淪落到110美元（當時約新台幣3360元）都付不出來的窘境，也讓不少粉絲相當心疼。

亞倫卡特被爆出輪胎事件後一個月，他選擇公開自己的性取向，表示自己是一名雙性戀，當時還受到粉絲的支持與鼓勵，結果隔天就被爆料與交往一年多的女友麥迪森（Madison Parker）分手，結束兩人的訂婚關係。

亞倫卡特2019年時在推特控訴8歲時遭到2名舞者性侵，10歲至13歲時更被現已過世的親姊姊Leslie多次性侵。他說哥哥尼克卡特從頭到尾都知情，卻從未伸出援手，導致他身心從此受創，這次的爆料被外界認為是他「走鐘」的原因。此外，他還威脅過要殺掉尼克懷孕的妻子。

年少時擁有盛世美顏的亞倫卡特，同年在左臉上刺青，從太陽穴至頸部大範圍刺上希臘神話中女妖「美杜莎」的半身像，大膽舉動再次嚇壞粉絲，不過他當時並未解釋刺青的含意。

▲▼過氣歌手亞倫卡特大鬧得來速 。（圖／翻攝自IG／YouTube／Twitter）

▲亞倫卡特直播大鬧得來速 。（圖／翻攝自IG／YouTube／Twitter）

疫情爆發那一年，亞倫卡特還直播大鬧速食餐廳，在得來速點餐時說自己是亞倫卡特，要店員免費給他一個香草口味的甜甜圈，但被拒絕，尷尬全程直播放送。

同年9月，亞倫宣告進軍成人直播界，直播中真的掏出生殖器打手槍給觀眾看，還用腳趾頭剝香蕉皮，並且用相當煽情的表情和姿勢吃下香蕉。

事實上，亞倫卡特走鐘事蹟多，也曾多次酒駕，因患有多重人格障礙、精神分裂等精神問題接受治療。如今年僅34歲便死於家中浴缸，成為又一個童星殞落的悲傷故事。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
Makiyo剛生5天...小3歲老公收行李走人！她爆氣控6罪
漁人碼頭深夜溺水案　女子被救起無呼吸心跳
唐寶寶忘帶40元「老闆報警抓人」　炸物店遭1星負評灌爆
「新好弟弟」家中浴缸溺斃！成年崩壞　吸毒酒駕還直播打手槍
19歲「天才歌手」騎重機　慘遭卡車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

推特正式啟動藍勾勾付費制！　首批上路國家曝光

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！成年崩壞　吸毒酒駕還直播打手槍

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

義大利「直升機墜毀」7人死亡　死者包括斯洛維尼亞電視導演

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

女駕駛斜坡下車沒熄火　遭自己的車「來回輾3次」重傷送醫

刺青狂老爸給6月大嬰兒「紋身」　秒犯眾怒氣炸：這違法了吧！

德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

女子樂隊「為壽星慶生」　他被7女包圍！一臉無奈

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

NCT127演出驚爆推擠意外　「30粉絲重摔昏迷」！急被抬出場

正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

推特正式啟動藍勾勾付費制！　首批上路國家曝光

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！成年崩壞　吸毒酒駕還直播打手槍

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

義大利「直升機墜毀」7人死亡　死者包括斯洛維尼亞電視導演

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

女駕駛斜坡下車沒熄火　遭自己的車「來回輾3次」重傷送醫

刺青狂老爸給6月大嬰兒「紋身」　秒犯眾怒氣炸：這違法了吧！

德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

黃舒衛／資金行情轉向　傲驕賣方3大哀兵策略出籠

柴柴「玩到靈魂抽空」上車秒翻肚充電　媽笑：到底有多累

快對！2大飯店「身分證優惠」一次看　中2碼打2.2折、壽星住1晚送1晚

正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

阿娘喂開店2個月陣亡　「最難喝加盟主」揭黑幕

快篩1條線出門　台大醫回家一看：怎可能？

推特正式啟動藍勾勾付費制！　首批上路國家曝光

陳時中一句話　黃珊珊微笑消失轉頭猛盯他6秒

上海線增班後也僅及疫前3%　李奇嶽籲政府儘速規劃春節專案包機

台灣大賽／象迷們盡量喊！賴鴻誠：畏懼不如享受

駕駛違停路中「乘客再補刀」左側直接開門...撞倒腳踏車弟

國際熱門新聞

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

普丁遭爆罹「帕金森氏症＋胰臟癌」

「新好弟弟」溺斃家中！　成年後吸毒酒駕直播打手槍

刺青狂老爸給6月嬰紋身　秒犯眾怒

女下車沒熄火　遭自己車來回輾3次

史上最高額獎金！　美威力球頭獎512億

烏克蘭1300台星鏈終端機遭斷線

梨泰院群眾燭光哀悼　高舉標語抗議

義大利「直升機墜毀」7人死亡

台灣人涉案關押波蘭　法務部積極尋求引渡回台

岳父送新車！新郎婚禮上試駕撞死阿姨

德總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

一覺醒來銀行多1552萬！他瘋狂消費慘了

刮中300萬！她加碼再買「又中900萬」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

高中生像前夫…一查是死了17年兒

新店女陳屍家中全身是蛆

獲贈陳松勇遺產400萬！印看護「超狂現況」曝光

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

拒絕對方別說「不好意思」

爛醉男撞進派出所　警傻眼：怎麼開進來

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

他背痛看「腎臟科」！檢查竟乳癌骨轉移

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

老闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星負評灌爆

新北女遭拉樓梯間性侵　同事脫布偶裝變狼

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面