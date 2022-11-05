囚61人害死3人　台版柬埔寨主嫌尖叫被逮　只差5分鐘就成功潛逃

記者陳雕文／新北報導

警方日前破獲「台版柬埔寨案」，在新北淡水與桃園中壢救出58人，另查出中壢有3名被害人死亡並遭棄屍。警方4日深夜循線到桃園龜山埋伏，等綽號「茶董」的幕後首腦陳樺韋開門的一剎那，眾警一擁而上將其壓制逮捕，他嚇到尖叫，話都說不清楚，警方事後表示，「再過5分鐘他就會潛逃，好險有堵到。」

▲主嫌拿現金準備落跑，一開門看到警方嚇壞，話都說不清楚。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內限制行動，且時不時毆打，或以電擊棒凌虐。

▲ 台版柬埔寨35歲主嫌「茶董」移送士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

警方循線破門救出兩地民眾，總共逮捕16嫌送辦，並於4日深夜在桃園龜山逮捕準備出門的35歲陳樺韋，但他生性狡猾，起初看起來相當害怕警方，但偵訊時先要求要件律師，後來製作筆錄時又避重就輕。

▲棄屍現場曝光，警、消人員到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

身揹多項詐欺前科的陳樺韋只承認是淡水、中壢2案的上級幹部，但否認教唆施虐，至於房內的52萬現金，陳辯稱是賭博贏來的，另有打包好的衣服，陳解釋「是準備要拿去洗」，有關其他囚禁民眾的據點，以及陳樺韋是否有黑道背景都有待釐清。警偵訊後依殺人、組織犯罪、詐欺、洗錢、傷害、妨害自由等6罪移送。

▲▼警方破門逮捕犯嫌，並查扣相關證物，至於害死3命的詐騙首腦「茶董」稍早移送。（圖／記者陳雕文攝）



