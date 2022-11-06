快訊／台版柬埔寨詐團13嫌遭羈押　主嫌「茶董」陳樺韋也聲押禁見

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

「台版柬埔寨」詐騙集團囚禁61名求職者，虐死並棄屍3人。繼7名共犯被羈押禁見、1人送往少年法庭後，35歲主謀「茶董」陳樺韋5日深夜也被聲押禁見。

警方近幾日連續破獲詐騙集團位在新北淡水、桃園中壢2處據點，救出58名遭囚禁的受害者，先後逮捕16名集團成員，不料進一步追查，竟發現已有3名受害者死亡，且遭棄屍。

警方訊問詐團成員後，得知幕後首腦藏身於桃園龜山，4日晚間循線前往桃園龜山埋伏，果真逮捕準備帶52萬現金落跑的主嫌陳樺韋。

▲35歲主嫌「茶董」移送士林地檢署訊問，遭聲押禁見。（圖／記者陳雕文攝）



不過，身背多項詐欺前科的陳樺韋到案後避重就輕，供稱自己只是淡水、中壢2案的上級幹部，並非是首腦，更沒有教唆施虐。至於房內的52萬現金，是賭博贏來的，而打包好的衣服只是「準備要拿去洗」。

士林地檢署檢察官5日複訊後，認定中壢據點8嫌涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪，有串供滅證之虞，除其中1名未成年移送少年法庭外，其餘7人聲請羈押禁見獲准。

目前全案已有13名嫌犯遭羈押，稍早經進一步訊問，「茶董」陳樺韋5日深夜也被聲押禁見。不過，是否羈押仍待士林地院召開羈押庭訊問後裁定。

▼主嫌「茶董」否認自己是首腦，稱自己只是上級幹部。（圖／記者陳雕文攝）

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