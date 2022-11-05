明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

▲明天清晨最冷，低溫下探1字頭。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風影響，明天(11/6)周日清晨最冷，低溫下探19度，下周一(11/7)東北季風減弱，氣溫將回升，回暖天氣將持續到下周六(11/12)，下一個周末將有另一波東北風報到。此外，下周一、二水氣增，大台北、東半部、北部山區將有較大雨勢。

氣象局預報員曾昭誠表示，東北季風將影響到明天，全台早晚溫度涼，下周一東北季風減弱，氣溫回升，將持續到下周六，下個周末會有另一波東北風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠說明，受東北季風增強影響，今、明天東半部、大台北有局部短暫雨，明天宜蘭降雨有較大雨勢；南方雲系也影響中南部地區，西半部有零星飄雨，雨勢不會太多。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周一、二(11/7~11/8)東北季風減弱，但水氣增加，大台北、東半部及北部山區有局部短暫雨，降雨範圍和時間將增加，比周日多，東北部有局部較大雨勢，其他地區為多雲。

曾昭誠表示，下周三(11/9)過後水氣逐漸減少，雨區縮小，只剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，西半部大多有陽光。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，曾昭誠指出，明天清晨最冷，北部低溫19到21度，中南部20到22度左右，明天白天北台灣約23度，其他地方約25度以上，其中中南部溫差大，白天近30度，低溫22到23度，溫差約7到8度，類似天氣型態將持續到下周六(11/12)。

至於是否還有熱帶系統發展，曾昭誠表示，11月中過後環境適合，但是否會有熱帶擾帶發展仍要觀察。