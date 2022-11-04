一圖看一周降雨熱區！下周三回暖「好天氣僅4天」　下波變冷時間曝

▲未來一周降雨熱區。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

明天周六(11/5)及周日(11/6)受東北季風影響，凌晨低溫下探19度，周日水氣較多，大台北、東半部和北部山區雨勢持續到下周二(11/8)，下周三天氣好轉，僅有基隆北海岸、東半部及北部山區有雨，其他地方陽光露臉，天氣放晴又回暖，好天氣僅持續4天到下周六(11/12)，11/13後將再迎來另一波東北季風。

氣象局預報員趙竑表示，明天、後天(11/5~11/6)受東北季風影響，桃園以北、東半部有雨，西半部山區有局部短暫雨，其他地區雲量多，也會有不定時飄雨，天氣型態以不會下雨為主，但有零星飄雨。

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周日(11/6)水氣比較多，雨量較周六多，環境條件有利對流發展，東北部地區有局部較大雨勢發生機率；下周一(11/7)到下周二(11/8)也有較大雨勢，雨區變大，大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢，其他地區為多雲。

趙竑表示，下周三(11/9)之後水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、北部山區有局部短暫雨，下雨時間和雨區都減少，天氣變好，除基隆北海岸、東半部和北部山區外，其他地方可以看到陽光，預估下周六(11/12)前都是放晴又回暖好天氣。

溫度部分，趙竑表示，明後天周末這兩天溫度下降越晚越明顯，周六和周日清晨各地低溫下探19度到21度左右，北台灣周六高溫不會有明顯回升，高溫約20度左右，周日後北台灣高溫比周六回升一些，約22度到23度。下周一過後氣溫緩慢回升，下周四、下周五(11/10~11/11)過後，高溫將可回到25度以上。

不過下週三到下周六(11/9~11/12)好天氣僅持續4天，趙竑提醒，11/13周日和11/14周一又將有另一波東北季風影響。

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