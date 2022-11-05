「台灣雨極」出爐！首個年雨量破萬地點　東北部雨彈再炸5天

▲北海岸、東北角、北宜山區、東半部今仍有降雨。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

東北季風發威，今(11/5)北東濕冷，隨雲系北上，下半天中南部有局部短暫雨，明天下半天東半部降雨再增多，下周一過後東方低壓波動發展，東北部降雨更明顯，下周三西半部天氣將穩定下來，東半部仍有大雨。此外，宜蘭西帽山迄今年雨量已破萬，成台灣首個破萬的「雨極」寶座冠軍。

受東北季風增強影響，昨晚到清晨北部低溫下探19度，沿海地區出現17度低溫，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今白天北部雲量仍偏多，接近北海岸、東北角、北宜山區仍有降雨，白天高溫僅21到23度，感受濕冷；桃園台地以南到台中雲量相對較少，但雲系從海峽南部逐漸北上，今天下半天整體雲量都會增多，中南部有局部短暫雨的機會。

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明(11/6)天東北季風稍減弱，台灣東方轉高壓迴流、偏東風環境，柯聿寧指出，除迴流帶來更多水氣，海峽也持續有水氣移入西半部，雖然台灣東西兩側雲系發展機制不太一樣，但都讓整體天氣不太穩定，預期明天下半天開始東半部降雨會再逐漸增多，西半部仍有短暫雨機率，不過雨勢相對較小，以飄雨或小雨為主。

▲未來一周降雨熱區。（圖／氣象局）

柯聿寧分析，下周一、二(11/7~11/8)中國沿岸仍有較多水氣，西半部在高壓迴流環境下溫度持續回升，但仍可能受西邊水氣移入影響，雲量較多，不排除有零星短暫雨，下周三(11/9)後台灣西側水氣減少，西半部天氣才會比較穩定下來，而東半部除了受到高壓迴流的水氣影響，下周一到三(11/7~11/9)台灣東方逐漸有低壓波動發展，使得東北部降雨更明顯，除累積雨量易達大雨等級以上，也有短延時強降雨。

天氣風險公司表示，今年夏末到秋季東北部受颱風外圍環流、東北風異常降雨、共伴效應等影響，累積雨量非常多，以宜蘭西帽山測站來看，9到10月雨量有5847毫米，從今年1月到今天累積雨量也超過10000毫米，真的相當多，預估短期內這些地區還是有比較明顯降雨，山區或邊坡發生落石、坍方的機會高，仍建議減少前往附近地區，行經相關路段時務必要留意路況。

由於西帽山今年1月到今天累積雨量已超過1萬毫米，也成為台灣第一個年雨量正式紀錄破萬的地點，為奪下台灣雨極寶座的新冠軍。