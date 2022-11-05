陳時中嗆「到底要問幾遍？」　蔣萬安：若交代清楚也不想問很多次

▲台北市長候選人電視辯論會」陳時中、蔣萬安。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市長電視辯論5日登場，整場辯論過程中，當國民黨候選人蔣萬安丟問題給民進黨候選人陳時中時，陳時中頻嗆「我都講很多次了我再講一遍，看他懂不懂」。蔣萬安在辯論會後記者會時再反問，陳時中到底哪一次講清楚了？如果陳時中都清楚交代，民眾也不會想要問很多次。

蔣萬安在辯論中提出「防疫7問」，但遭陳時中回應，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直問這些問題，裝睡的人叫不醒！」更回嗆蔣萬安，「如果你要當市長，一個問題問一次沒辦法了解，問兩次你應該明白，問了三次其實就有點多餘了。」

蔣萬安也因為陳時中日前提到，若遇水災，絕對不會人還在水門外就關水門，蔣萬安問，未來到底會如何因應？陳時中再回嗆，「又像剛剛一樣，都講過了，蔣萬安還是聽不懂，現在再講一遍，看蔣萬安懂不懂？」

對於陳時中在過程中頻酸「到底要問幾次？」蔣萬安說，陳時中哪一次講清楚了？哪一次向民眾說明清楚了？高端EUA相關資訊、價格，若能攤在陽光下說明清楚，民眾也不會想要問很多次，希望他能代替人民追求真相，而民眾也有知的權利，陳時中可以在辯論中清楚交代，可惜他沒有。