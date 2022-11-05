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詐騙老招！婦接「檢察官」電話險交出130萬存款　還把警察轟出去

▲▼許姓婦人接到假檢察官電話，差點把130萬元存款資料給對方。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許姓婦人接到假檢察官電話，差點把130萬元存款資料給對方。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名許姓婦人接到檢察官電話，要求她配合調查信用卡盜刷，且要監管名下帳戶，許婦的家人直覺是詐騙，立刻報警處理，沒想到警方到場後，許婦竟要把警察趕出去，員警機警搶過電話，成功保住她130萬元退休金。

這起事件發生在2日下午4點多，三民二分局民族所員警執行巡邏勤務時，獲報有民眾疑似遭詐騙，立即趕往報案人家中。

警方到場時，發現62歲的許姓婦人正在講電話，家人告訴員警，電話那頭就是詐騙集團，自稱是「檢察官」，昨天就來電，告知許婦的信用卡被盜刷，要求她配合調查，且要監管名下帳戶存款。

▲▼許姓婦人接到假檢察官電話，差點把130萬元存款資料給對方。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許姓婦人不信是詐騙，員警無奈喊：「這個新聞報幾次了？大姊！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到許婦電話講著講著，正要提供帳戶資料，還叫「警察先出去」，員警不禁無奈表示：「檢察官沒事怎麼會打電話給妳？」、「這個新聞報幾次了？大姊！」員警搶過電話，不過另一頭卻悶不吭聲。

「妳看，她不講話了！」員警告訴許姓婦人，假檢警詐騙案早就是老招數，如接獲疑似詐騙電話，請儘速與派出所聯繫，警方會小心求證，並提供專業的解答，切記勿直接匯款或提供相關資料給詐騙集團。最後，許姓婦人才相信這是騙局，成功保住130萬元的退休金。

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