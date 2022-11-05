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快訊／「台版柬埔寨」2人慘遭棄屍山區　死者兒：盼政府打擊詐騙

記者陳雕文、翁子皓／桃園報導

新北警日前偵辦「求職詐欺案」在淡水救26人逮捕8嫌，並於3日晚間在中壢救出遭囚的32人逮捕8嫌，警方發現，還有3名男女在拘禁時遭虐死，後來警消在山區找到一對男女的遺體。其中，女性死者的兒子今天前往警局協助調查，他呼籲民眾「不要再被騙了，錢沒那麼好賺」，也希望政府能嚴厲打擊詐騙。

▲▼台版柬埔寨案害3死棄屍桃龜山尋獲2遺體，女遺體的家人受訪。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台版柬埔寨案害3死，警方於桃園龜山尋獲2遺體，女姓死者的家人受訪。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，死亡的林姓男死者是高雄人，本身沒有穩定工作，所以才想租帳戶給集團用，卻在北上交付存摺時遭囚禁，黃姓女死者則是台中人 ，原本是家庭主婦，在網路上看到工作機會，不料北上求職竟然遇害。

男死者哥哥表示，已經10幾年沒有跟弟弟聯繫，男死者的兒子則說，國小三年級後再也沒看到父親，父親很早就跟媽媽離婚。

▲▼林姓男死者的哥哥與兒子也到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林姓男死者的哥哥與兒子也到場。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事件，新北市警方日前破獲「求職詐欺案」在淡水新市鎮救出26人逮捕8嫌，並擴大偵辦，於3日晚間又在中壢救出遭囚禁的32人並逮捕8嫌。

警方追查發現有2男1女被囚禁時已死亡並被棄屍，其中慘死浴室的45歲黃女、57歲林男本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於38歲黃男則因不堪凌虐，從社區11樓露臺一躍而下，當場慘死。

警、消人員在龜山長庚高爾夫球場旁，一條無名產業道路小徑內找到黃女、林男的遺體，特搜人員要將遺體拉上來。檢方初步看不出死因，將暫定這週日（11/6）由法醫在桃園殯儀館複驗解剖。

▲▼警、消人員在龜山長庚高爾夫球場旁的產業道路小徑內找到黃女、林男的遺體 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警、消人員在龜山長庚高爾夫球場旁的產業道路小徑內，找到黃女、林男的遺體 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼棄屍現場曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

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