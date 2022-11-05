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感性回顧防疫經驗！陳時中認未能保護每個人　「抱歉大家受苦了」

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長候選人陳時中。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者杜冠霖／台北報導

首場台北市長辯論5日下午舉行，在最後階段結論時，民進黨台北市長候選人陳時中感性回顧過去3年防疫工作，他表示，要謝謝兩位可敬的對手，雖然你們花了一些時間罵我，「不過，我認為這都是應該的，我沒有絲毫的抱怨，很多事情大家要公開討論就公開討論。」但他重申，自己並未阻擋疫苗，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」

陳時中指出，現在疫情其實已經漸漸看到它結束的曙光，疫情一路走來，有悲有苦，這一路走來，我們到底台灣人民得到了什麼，失去了什麼，我相信，很多人的看法會跟我一樣，我們得到了一個同島一命的共同體，我們大家攜手同心，扶持彼此，讓台灣成為世界防疫的典範。

今天是職棒「台灣大賽」的第一天，陳時中表示，大家可能還沒有健忘的話，兩年前，台灣曾經是世界上，唯一能夠讓職棒正常比賽的國家。但因為選舉，更正確的說，是因為他的參選，「過去所有醫護人員、防疫人員一起努力的成績，現在都好像變成邪惡的痕跡，這樣一個有心的操弄，坦白講，我感到非常痛心。」

陳時中指出，還是要跟防疫的同伴、醫護的同伴說，防疫光榮的印記仍在，我們不會被抹滅。自己在擔任疫情指揮官期間，最大的心願是，有一天他能夠脫下口罩，可以跟台灣人民好好說聲「謝謝」，說聲「大家辛苦了」。今天就是這個日子。我還是要講「謝謝，大家辛苦了」。

陳時中也分享一個小故事，他指出，疫情之初，有一個要好的縣市首長打電話過來，說有一位很照顧他的長輩往生了，有些親友想要回國來弔唁，不過因為防疫的關係，他們都沒有辦法參加告別式。他問我，有沒有一個防疫跟人情可以兩全的方法，「我在電話這一頭，講說『有』，但是我沒有辦法、我做不到。」縱使是好朋友，在那個時候，我還是做不到。我覺得，那個時候，他非常難過，但我唯一能說的還是很抱歉。

陳時中表示，自己不是一個冷血的人，生離死別，誰能不痛。不過，我身為防疫指揮官，唯一能思考的就是台灣，就是大我，就是如何把疫情控制住，把傷害降到最低，「我已經不是我的我」。

陳時中表示，前幾天，韓國瑜前市長笑我說每天愁眉苦臉，像是別人欠我錢。他錯了，身為防疫指揮官，在面對世界的百年大疫，九百多天，我每天都要面對疫情的難題，要面對很多生離死別，我怎麼會笑得出來。

對於外界指控，陳時中指出，黃珊珊女士說我謀財害命，「我偶爾在市場上也會聽見市民這樣罵我，說我害死了那麼多人，還敢出來選舉。面對這樣的指控，說我不難過是騙人的。」

陳時中喊話，想藉著這個機會，再跟大家分享，「我沒有阻擋疫苗，在國際上採購疫苗，有很多壓力、很多規範，我是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。」

陳時中指出，如果要自己為了勝選，而破壞這些規範，害台灣失信於國際社會，自己做不到。兩位對手都是律師，對這些法律的情形，應該比我還更了解，今天我感到遺憾的是，他們為了勝選，這一切都不顧了。

陳時中表示，旅行業界及健身房的三劑令，或者是三級警戒下被迫關門的店家，我知道他們心中有所不滿，每個人都因為他的決定，或多或少，都受到一些影響和衝擊，這些人罵他是應該的，他都能理解，也不會辯解。

陳時中指出，全世界大概只有台灣，會有人不計代價想要毀掉自己的國產疫苗。全世界也只有台灣，為了勝選，不斷地消費在疫情期間往生的同胞。

陳時中表示，自己只是一個平凡人，「我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」

陳時中指出，台北市是自己的家鄉，是生長的地方。我對這裡有愛，我不忍心自己的家被辜負，我不希望城市的發展停滯，我也不想要我居住的城市，永遠在民意的調查裡面都是最後一名。

陳時中直言，自己沒有想要選總統，「我不是柯文哲，我也不是蔣萬安，更不是侯友宜。我只希望把我人生的最後一段公職旅程，奉獻給我最愛的城市，台北。」

在辯論會的最後，陳時中指出，要謝謝這一路走來一直陪伴我的市民們，「我站路口，你們跟我揮手。我跑菜市場，你們跟我握手。我在廟口演講，你們給我拍拍手。你們的熱情，我都看到了，我都感受到了，這就是最真實的民意。再困難的時候，也不要動搖我們的信念。」
 

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