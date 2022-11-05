選情成藍綠對決？　他讚陳時中「有效得分」：搶35%綠營基本盤

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席台北市長候選人電視辯論會。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數21天，台北市長電視辯論會於5日下午正式落幕。資深媒體人黃暐瀚今日分享觀後感，他認為此次辯論會使藍白陣營關係更為緊張，而民進黨候選人陳時中則是有效得分，鎖定35%綠營基本盤強力喊話。他斷言，若陳時中拿回35%北市綠營基本盤，選情就會慢慢變成「藍綠對決」。

黃暐瀚5日表示，台北市長三腳督在辯論會中的表現可說是「蔣萬安維持領先、陳時中搶同溫層、黃珊珊正常發揮」。黃珊珊除了造型跟眼鏡有點「顯老」之外，她的論述穩健，左打藍右批綠，展現市政嫻熟的一面，並未失分。不過，黃珊珊雖未失分，陳時中卻有效得分，鎖定「35%綠營基本盤」強力喊話，力求「回穩回溫」。

至於蔣萬安，黃暐瀚認為，他原先給人軟爛的印象，如今卻因為「馬斯克台灣特區」議題，意外扣殺打臉陳時中，這個攻擊將有效幫助他，繼續贏得藍營選民的支持，讓他保持領先地位。

黃暐瀚說，有很多網友不懂陳時中為何會主動要約另外兩人去看電影《流麻溝15號》，那是因為《流麻溝15號》的電影製片人就是前台北市長候選人姚文智，而姚文智先前就被綠營選民「放棄」，因此想盡辦法引出綠營選民對姚文智的「虧欠」，拉回35％的綠營基本盤。

另外，對於陳時中質疑「新竹換台北」議題，黃暐瀚認為他是想將新竹藍白鬥戰場，拉到台北，只要台北繼續「藍白鬥」，陳時中機會就會大增。他補充，由於黃珊珊攻擊「國民黨弊案」並批評前台北市長馬英九與前台北市長郝龍斌；因此，選情最後三周，藍白之間關係有可能會更緊張。若藍白關係更緊張，加上陳時中拿回35%北市綠營基本盤，選局就會慢慢變成「藍綠對決」。

黃暐瀚強調，辯論會上黃珊珊並未犯錯，但因台北市一直存在藍綠高牆，很難讓第三勢力有勝選的空間，「雖然台北市長柯文哲曾於2018年選舉中險勝，可當時卻是因為民進黨通通把票投柯文哲，才讓他高票勝選，如果沒有綠營的支持，柯文哲當選基礎何其脆弱，這也證明了台北市從未推倒藍綠高牆。」