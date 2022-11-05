黃珊珊辯論酸「限電進行式」　他揭穿阻松湖變電站：臉皮厚沒極限

記者呂晏慈／台北報導

近年台北發生多次停電、跳電事件，引發巨大民怨，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會拋出缺電問題，詢問對手有何解方。不過，擔任民進黨台北市長候選人陳時中政見小組成員的立委洪申翰批評，黃珊珊當台北市議員期間，長期帶頭阻擋「松湖變電站」計畫，導致近期東區幾個新的開發計畫的用電需求都被限制，「全台北市最沒資格靠北台北電力問題的，就是黃珊珊，為了選舉，黃珊珊的臉皮厚度真的沒有極限」。

▲黃珊珊今天在辯論會中向陳時中提出缺電議題。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

黃珊珊今天下午在電視辯論會交叉詰問階段發問指出，經濟發展是台灣的命脈，穩定供電是所有商家的生存關鍵，但台北市的現況就是缺電，這1、2年來核發建照卻被限電的案子共22案，包括捷運局、東區門戶計畫等，對於未來的大巨蛋，台電也說無法核工，他詢問兩位對手對於北市缺電有何對策？

不過，這個提問引發洪申翰不滿批評說，「最沒資格批評台北市電力問題的就是黃珊珊」，黃珊珊說「限電進行式」等語，這是臉皮要厚到一個極致，才做得出來的行為，因為這問題真的不複雜。

洪申翰指出，首先，北市東區有沒有電力的問題，有，但要弄清楚，這不是發電不夠的「缺電」，現在發電的餘裕都算足夠，之所以近期東區幾個新的開發計畫的用電需求，要給予限制，是因為這個區域的輸配電系統已經趨近飽和的問題，簡單來說，就像是水管不夠大管，就算有水源充足，但能送到另一頭的被拿來用的就是有限，這問題其實經歷了馬、郝、柯3任市長。

洪申翰表示，台電早在馬、郝時代就提出警告，以台北港湖與東區的產業發展趨勢，遲早會面臨輸配電系統飽和，以至於用電需求必須受限的問題，所以，一直提出必須蓋「松湖變電站」，就是要來解決這個問題，但「松湖變電站」這個計畫，長期被在地民意代表帶頭阻擋，所以一直蓋不起來，尤其是多次連任的「黃珊珊議員」，說實話，地區民意代表帶頭阻擋變電設施，這也真的不算稀奇，他也不想用沒有絕對的對錯來評價，對於地方來說，主觀上都會希望鄰避設施越少越好，但阻擋的同時，卻也要冒著一些系統性的風險，比方說，如果大家都不要基地台，那就要承受人口一多訊號微弱的問題。

洪申翰談及，不過，以上這些都不是黃珊珊最扯的地方，一般人如果阻擋了某些有鄰避性質，但是真的有必要的基礎建設，後來真的導致了系統危機，比方說，手機真的被搞到沒訊號，或是沒水沒電可用，通常會鼻子摸一摸，安靜避風頭，但黃珊珊不一樣，她臉皮真的夠厚，她不只要阻擋，更可以把自己阻擋的代價，區域送電能力近乎達上限，或誇張一點，她的用辭是「限電進行式」，面不改色地直接倒在一直主張要蓋變電站的中央，跟他的競爭對手頭上，臉不紅氣不喘。

「黃珊珊前副市長，你心裡深知，解決現在電力問題的最重要解方，就是『黃珊珊議員』長年阻擋的松湖變電站」，洪申翰指出，時間不能重來，問題確實已經產生，松湖變電站經過幾十年的折騰，終於進入了開工前各種執照審查的程序中，但離完工啟用，恐怕還有滿長一段時間，所以現在台電也跟北市府談好過渡期的應變方案，應變方案當然不是毫無限制的100分，這也是為何東區幾個新的計劃的用電需求，沒法無止盡無上限的原因，但不管如何，全台北市最沒資格靠北台北電力問題的，就是黃珊珊，「為了選舉，黃珊珊的臉皮厚度真的沒有極限（但卻造成送電能力的上限）。