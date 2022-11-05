網傳屏東縣車禍比例全台第2　警方澄清+推行防制6策略

▲屏東縣交通隊副隊長莊正熙做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣地幅狹長，墾丁地區逢連續假期均會吸引許多遊駕車前來旅遊，警方表示，但以目前統計方式「每10萬人死傷人數」是以死傷人數/屏東縣設籍人口數，造成很多非設籍在屏東縣發生交通事故計入，加上屏東縣人口外移嚴重，分子放大；分母減少情形下，評斷屏東縣交通車禍比例概況是有所不公平；建議改以「死傷人數/延車公里」(指所有車輛行駛里程加總所得到數字)。為評核基準，方能真實呈現地區道路行車風險。

因新冠肺炎疫情於全球傳播，各國逐步鎖國，國內車流、人流因境外管制關係逐漸增加(大環境改變之下)，屏東縣30日死亡人數，已從2021年死亡人數206人較2020年死亡人數216人下降10人。

屏東縣30日死傷人數110年死傷人數21191人較2020年死傷人數22973人下降1782人。數據顯示，屏東縣警方交通事故防制策略有所成效。

交通部道安委員會建議屏縣6項改善策略加強防制交通事故發生。

(一)速度管理：各分局檢視轄區內易肇事路段、路口，以手持式雷達測速槍規劃執行取締超速違規勤務，以遏止超速情事。

(二)安全帽違規取締：為有效降低民眾騎乘機車未戴安全帽傷 亡事故數，本局每月規劃「取締重大交通違規」專案，取締未戴安全帽列為重點項目，並請各分局依轄區交通狀況規劃全面稽查、攔檢取締，每週檢討各分局執行成效。

(三)號誌運用：為減少轉彎車與直行車發生之側撞事故，增設左轉保護時相號誌，道路採偏心設計規劃左轉專用車道，有效降低路口事故達50%以上，以提高行車效率。而屏東市建國路、和生路，自由路、民生路，自由路、復興南路，中正路、勝利路，中正路、瑞光路等路口號誌，依路口(路段)道路線型及車流量，調整路口號誌時相與週期配合警力(義交)指揮，以降低事故發生並優化的用路環境。

(四)路口違停取締：要求各分局於執行巡邏、取締交通違規等勤務時，針對易肇事路口之違規停車車輛，予以取締告發。

(五)科技執法：利用科技設備加強重大違規項目執法，改善警力不足，隨時提醒用路人遵守交通規則，未來科技執法將納入交控系統，運用速度管理配合號誌時項改善，達成防制交通事故目標。

(六)行車視距檢視：檢視路口是否需設置反光鏡，有無路樹、障礙物阻礙視線，在視距不足的路口提前警示用路人小心駕駛。

屏東縣警方在未來除依本縣6項改善策略加強防制外，另依縣道安會各小組加強宣導，建立民眾正確用路觀念。