　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網傳屏東縣車禍比例全台第2　警方澄清+推行防制6策略

▲屏東縣交通隊長莊正熙做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣交通隊副隊長莊正熙做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣地幅狹長，墾丁地區逢連續假期均會吸引許多遊駕車前來旅遊，警方表示，但以目前統計方式「每10萬人死傷人數」是以死傷人數/屏東縣設籍人口數，造成很多非設籍在屏東縣發生交通事故計入，加上屏東縣人口外移嚴重，分子放大；分母減少情形下，評斷屏東縣交通車禍比例概況是有所不公平；建議改以「死傷人數/延車公里」(指所有車輛行駛里程加總所得到數字)。為評核基準，方能真實呈現地區道路行車風險。

▲屏東縣交通隊長莊正熙做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣交通隊長莊正熙做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

因新冠肺炎疫情於全球傳播，各國逐步鎖國，國內車流、人流因境外管制關係逐漸增加(大環境改變之下)，屏東縣30日死亡人數，已從2021年死亡人數206人較2020年死亡人數216人下降10人。

屏東縣30日死傷人數110年死傷人數21191人較2020年死傷人數22973人下降1782人。數據顯示，屏東縣警方交通事故防制策略有所成效。

交通部道安委員會建議屏縣6項改善策略加強防制交通事故發生。

(一)速度管理：各分局檢視轄區內易肇事路段、路口，以手持式雷達測速槍規劃執行取締超速違規勤務，以遏止超速情事。

(二)安全帽違規取締：為有效降低民眾騎乘機車未戴安全帽傷 亡事故數，本局每月規劃「取締重大交通違規」專案，取締未戴安全帽列為重點項目，並請各分局依轄區交通狀況規劃全面稽查、攔檢取締，每週檢討各分局執行成效。

(三)號誌運用：為減少轉彎車與直行車發生之側撞事故，增設左轉保護時相號誌，道路採偏心設計規劃左轉專用車道，有效降低路口事故達50%以上，以提高行車效率。而屏東市建國路、和生路，自由路、民生路，自由路、復興南路，中正路、勝利路，中正路、瑞光路等路口號誌，依路口(路段)道路線型及車流量，調整路口號誌時相與週期配合警力(義交)指揮，以降低事故發生並優化的用路環境。

(四)路口違停取締：要求各分局於執行巡邏、取締交通違規等勤務時，針對易肇事路口之違規停車車輛，予以取締告發。

(五)科技執法：利用科技設備加強重大違規項目執法，改善警力不足，隨時提醒用路人遵守交通規則，未來科技執法將納入交控系統，運用速度管理配合號誌時項改善，達成防制交通事故目標。

(六)行車視距檢視：檢視路口是否需設置反光鏡，有無路樹、障礙物阻礙視線，在視距不足的路口提前警示用路人小心駕駛。

屏東縣警方在未來除依本縣6項改善策略加強防制外，另依縣道安會各小組加強宣導，建立民眾正確用路觀念。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」
台北房價高　陳時中酸蔣萬安：矽谷經驗是什麼？有蓋社宅嗎？
快訊／陳時中狂嗆蔣萬安！　「我再講一遍看他懂不懂」
快訊／「台版柬埔寨」媽媽遭虐死扔山區　兒子痛心出面了
辯論聚焦「年輕父母不敢生」　黃珊珊：不是只有發錢而已
快訊／陳時中出題「新竹換台北」　蔣萬安：心中有藍綠才講棄保
蔣萬安問「內科交通」怎改善？　黃珊珊：文湖線地下化藍綠都否決
蔣萬安疑「卡育兒津貼」？陳時中斥要大聲說出來　「我跟中央關係
陳時中問大巨蛋　蔣萬安答題不忘要求交代疫苗採購、高端EUA

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「在地生根」投資12億擴產線　8300坪鴻茂工業廠房今啟用

基隆+302！今明加開次世代雙價莫德納　市府籲完整接種疫苗

網傳屏東縣車禍比例全台第2　警方澄清+推行防制6策略

因應少年「行政輔導先行」　台東縣少輔會增聘輔導人力3名

台東「好米收冬祭」跨域南迴　祈福祭典太麻里熱鬧登場

玉井警維護山區交通安全 　監警環聯合稽查取締噪音改裝車

吉兆！角逐5連霸村長　烏龜現身競選總部...民俗專家說話了

馬祖馬拉松回來了！2千人環跑南竿　冠軍贏「等體重高粱酒」超嗨

桃園翁迷途荒地難搜尋　工地靈犬小黑帶路...助警順利尋獲

台南土城企業回饋鄉里　捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

「在地生根」投資12億擴產線　8300坪鴻茂工業廠房今啟用

基隆+302！今明加開次世代雙價莫德納　市府籲完整接種疫苗

網傳屏東縣車禍比例全台第2　警方澄清+推行防制6策略

因應少年「行政輔導先行」　台東縣少輔會增聘輔導人力3名

台東「好米收冬祭」跨域南迴　祈福祭典太麻里熱鬧登場

玉井警維護山區交通安全 　監警環聯合稽查取締噪音改裝車

吉兆！角逐5連霸村長　烏龜現身競選總部...民俗專家說話了

馬祖馬拉松回來了！2千人環跑南竿　冠軍贏「等體重高粱酒」超嗨

桃園翁迷途荒地難搜尋　工地靈犬小黑帶路...助警順利尋獲

台南土城企業回饋鄉里　捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃

雨下不完！除濕機擺「這3處」功效最佳　搭配電扇效果更好

超過20家餐飲推買一送一或11元加價購　Global Mall也搶雙11商機

麥當勞連爆食安疑慮！他吃漢堡「啃到黑綠蟲蟲」　腹瀉驚嚇不敢上學

「在地生根」投資12億擴產線　8300坪鴻茂工業廠房今啟用

陳時中不辦雙城　黃珊珊酸「打臉蔡英文」：這就是你的抗中保台？

高端補件7天速審遭疑「幫陳時中解套」　薛瑞元：快也唸、慢也唸

路口碰撞！momo貨車側翻倒　司機撞暈一度受困...2人受傷

辯論噴金句！蔣萬安嘆北市新生兒僅郝市府一半　「其中一個我貢獻的」

陳時中辯論提育兒「教他怎麼生」！鄉民看傻：愛愛要在旁邊看？

少女心噴發！台南小火山版戚風蛋糕　糕體濕潤不甜膩網讚質感好高

女友傻問前車「車頭像車尾」　他噗哧一笑：那台被拖吊...

地方熱門新聞

彰化小六男童性侵小一女童

吉兆！角逐5連霸村長　烏龜突現競選總部　

種樹百里車輛受損可申請國賠挨批

捐贈災情勘查車、搶救器材及裝備櫃

馬祖馬拉松開跑！冠軍抱回「等體重高粱」

黃偉哲落實友善育兒政策

五股天乙公園今啟用　設彈跳床吸孩童目光

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

監警環聯合稽查取締噪音改裝車

文化遺址結合科技應用　金博館透視礦山坑道

台南新化棒球隊當街聚眾鬥毆警一網打盡

賽夏族巴斯達隘祭典4日起連辦3天　警公布接駁車及交通管制規畫

男滙款180萬投資　警霸氣回嗆成功阻詐

桃園111年市民聯合婚禮　5日南方莊園登場

更多熱門

相關新聞

翁擁多筆土地...長照女帶去結婚法院判無效

翁擁多筆土地...長照女帶去結婚法院判無效

屏東縣政府把一名因失智多次在外遊蕩的83歲邱姓老翁，安置在私人長照中心，不料，長照中心的麥姓女負責人發現邱名下有多筆土地後，竟誘騙邱與她登記結婚，還多次盜領存款。直到邱向法院提告並請求確認婚姻無效，法官一審判婚姻無效，麥女上訴後，因沒有繳第二審裁判費4500元，台灣高等法院高雄分院直接駁回上訴。

撞死騎士被起訴！大客車司機因「關鍵一秒」無罪

撞死騎士被起訴！大客車司機因「關鍵一秒」無罪

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛：撿手機

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛：撿手機

女駕駛BMW「大左轉」　機車連人帶車撞出洞

女駕駛BMW「大左轉」　機車連人帶車撞出洞

關鍵字：

屏東車禍全台第2策略

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面