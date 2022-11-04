大客車司機撞死騎士被起訴　「關鍵一秒」還他清白...獲判無罪

▲客運司機撞傷騎士致死，法官認騎士無預警變換車道，一審判司機無罪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市寧姓男子2018年駕駛大客車行經文心南路、建國南路口，與林姓女騎士發生碰撞，造成林女全身多處骨折、顱內出血送醫搶救，1年多後仍因敗血症休克死亡。法官勘驗相關行車紀錄器，認林女無預警跨越雙白線，侵入寧男當時行駛的車道，因而發生擦撞，中間只有1秒鐘的時間，很難認定寧男有過失，罕見地不採納事故鑑定報告，一審判寧男無罪，全案還可上訴。

起訴書指出，寧男是通運公司的司機，平日以駕駛大客車載送學生為業，2018年11月10日上午5時許，他駕駛大客車沿台中市南區文心南路，由復興北路往建國北路方向行駛，此時行駛在同方向的林女，騎著機車逐漸往大客車所在車道靠近，大客車與林女機車左後照鏡發生擦撞，導致林女人車倒地，再被大客車前輪輾過，當場傷重送醫。而林女仍於2020年5月7日，因敗血性休克死亡。

台中市政府車輛行車事故鑑定委員會鑑定後，認為雙方皆未注意鄰車動態及並行間隔，皆為肇事主因，檢方二度送請覆議鑑定，仍得出同樣結論，於是依業務過失致死罪將寧男起訴。

寧男承認與被害人發生碰撞，致使被害人重傷等情形，但否認有業務過失致死，他辯稱，行駛過程中有注意車前狀況，有看到林女的機車，也有注意兩車間的安全距離，並保持60公分以上的距離，但他沒看到林女騎車靠向自己所在的車道，是聽到聲音察看後照鏡後，才發現林女已人車倒地。

法官審酌，經勘驗行車紀錄器可知，林女突無預警向左跨越在雙白線上行駛，在寧男超越路口停止線時，侵入寧男所在車道，導致大客車續往前直行時，與林女機車發生擦撞，其間僅有1秒之差，尚難認被告於此情形下有注意鄰車動態及並行間隔之可能，實無足以逕採為認定被告確有過失，一審判寧男無罪。可上訴。