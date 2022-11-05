　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

有錢失智翁進長照中心　女負責人帶去結婚「沒講過話」騙婚判無效

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名遊民因失智住進長照中心，沒想到卻被長照中心女負責人帶去結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／高雄報導

屏東縣政府把一名因失智多次在外遊蕩的83歲邱姓老翁，安置在私人長照中心，不料，長照中心的麥姓女負責人發現邱名下有多筆土地後，竟誘騙邱與她登記結婚，還多次盜領存款。直到邱向法院提告並請求確認婚姻無效，法官一審判婚姻無效，麥女上訴後，因沒有繳第二審裁判費4500元，台灣高等法院高雄分院直接駁回上訴。

根據判決，邱2016年6月4日因坐著輪椅獨自在外遊蕩，經民眾向縣政府陳情後，縣府也緊急將他安置於一家私人長照中心，而事後縣府因發現邱身心有異，經醫院診斷後發現，邱有短暫性譫妄症、疑似失智症，因此向法院聲請監護宣告及暫時處分獲准後，由縣府擔任輔助人。

法院裁定書事後也寄到長照中心，但沒想到，麥女在發現邱名下有多筆土地後，竟利用她長照中心負責人的職位，誘騙或挾持邱到戶政機關登記結婚。為此，邱表示，他跟麥女完全沒有感情，被帶去登記結婚之後，麥女也不曾帶他回家同住同睡，甚至連話都沒跟他講過，還一直盜領他的存款，因此請求法院確認兩人婚姻無效。

但麥女反駁，邱到長照中心後，就與她相處甚歡，還多次要求要與她結婚，她雖一再拒絕，但之後因她多次在邱住院時前去照顧探視，被邱的風趣健談所吸引，並在過程中相互產生感情，才決定要結婚，且當時戶政事務所人員也還多次詢問是否真的要辦理結婚登記，而邱還表示願意，因此請求法官駁回邱之訴。

對此，法官審理時發現，邱曾經中風，一眼失明、一眼白內障，弱視又有高血壓，又曾多次被通報露宿街頭，被安置後還曾懷疑其他住民偷取他私人物品，又情緒不佳攻擊照顧人員，並由機構陪同到醫院身心門診治療失智及暴力問題。

直到長照中心接手後，邱又持續有攻擊行為，加上溝通困難，送醫後診斷為短暫性膽妄及疑似失智，個人認知功能失能，現實判斷能力也受損，因而無法單獨處理法律行為。

法官認為，結婚是身分上的法律行為，結婚後發生諸如同居生活、夫妻財產、扶養義務、日常生活代理、及繼承等法律效果，但邱結婚當時已多年居住在仰賴他人照料生活起居，且年齡已達77歲個人功能正逐漸退化，怎麼會有能力去認知並理解結婚的意義，以及婚姻中複雜的權利義務關係？

再者，麥女身為長照中心負責人，與邱處於受監護者與監護者的下對上關係，而邱的情況顯然對於結婚的意義只是一知半解，並無結婚的真意，最終判決邱勝訴，確認兩人婚姻無效。

麥女不服判決，提起第二審上訴，但是沒有繳納4500元裁判費，台高等法院高雄分院將麥女的上訴駁回，確定兩人婚姻無效。

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
女主播上節目改造「變超辣」！　脫掉運動衣換穿大尺度禮服嚇到
快刪除！5款APP會偷錢　超過13萬次下載
女星愛女6個月罹罕病「診斷活不過2歲」！　忍淚：想聽她叫聲媽
獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整
2航班突取消！　華航回應了
還原「中壢囚禁案」現場！女房仲雙手潰爛　替吐血死者CPR
竹聯幫主壽宴席開50桌！時間、地點曝光　通知各堂口參加
蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒了
明天低溫下探16度！　下周末更冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整　

人夫隨身碟沒收！正宮好奇點開驚見4段「吞吐擦擦片」　心寒提告

苗栗爆賄選！1票1千元　縣議員候選人樁腳遭起訴...5選民認罪

還原「中壢囚禁案」現場！　女房仲雙手潰爛...忍痛幫吐血死者CPR

竹聯幫主黃少岑73歲壽宴時間曝　北市動員警力「出入口設臨檢站」

出操聊天打屁！不爽被罵「白目」　鐵椅狂砸長官...天兵這下慘了

友人家中聚餐！自小客車左轉撞機車　台中醉駕駛酒測值曝光

斗南大潤發深夜火警　火勢迅速獲撲滅...展場衣服「都濕了」

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整　

人夫隨身碟沒收！正宮好奇點開驚見4段「吞吐擦擦片」　心寒提告

苗栗爆賄選！1票1千元　縣議員候選人樁腳遭起訴...5選民認罪

還原「中壢囚禁案」現場！　女房仲雙手潰爛...忍痛幫吐血死者CPR

竹聯幫主黃少岑73歲壽宴時間曝　北市動員警力「出入口設臨檢站」

出操聊天打屁！不爽被罵「白目」　鐵椅狂砸長官...天兵這下慘了

友人家中聚餐！自小客車左轉撞機車　台中醉駕駛酒測值曝光

斗南大潤發深夜火警　火勢迅速獲撲滅...展場衣服「都濕了」

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

TOYOTA「配備最豐富小車」增添新車型　採帆布車頂享受上空風情

全家Q3獲利逾5億「年增八成」　單季賺贏今年上半年

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

賓士大台廂型車「變身豪華露營車」！時尚硬派風任選　還能當住家

不只30萬！普丁宣布：完成動員31.8萬士兵　4.9萬已上戰場

受困地底190公尺！南韓2礦工「喝即溶咖啡」撐10天奇蹟生還

蔣萬安繫上領帶備戰辯論！　請「市民頭家」為台北市面試新員工

藍營指嘉義市長選戰延期勞民傷財　李俊俋：一件憾事也要政治操作

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

即／豬寮囚虐棄屍現場曝　2男女躺高球場旁逾7天

詐騙凌虐求職者　警：不給存摺正本

阿美族勇士戰死烏克蘭！姊沉痛PO文

柬詐騙台版奪3命　詐團8嫌遭聲押

人蛇集團凌虐求職者　4日深夜又1嫌落網

澎恰恰金主300萬交保　6犯羈押

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

躺床被妻趕！兒女暗示「隔壁黃阿伯可以」

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

61人求職3死　囚虐1個月理由曝

更多熱門

相關新聞

少女翹家8天沒上課　珍奶竟釣到她出面

少女翹家8天沒上課　珍奶竟釣到她出面

高雄一名15歲少女(化名:小美)時常翹課、翹家，只要看到家人打電話給她，小美就會按拒接並且「拉黑」封鎖。警方上月23日接獲失蹤通報，透過小美的臉書聯繫到她，得知她喜歡喝珍珠奶茶，女警主動說要請她喝，31日成功約碰面，小美也答應回歸校園。

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

「入秋最糟的1天！」高雄人狂被清淨機吵醒

醉撞1家4口釀1死3傷　高雄BMW男再延押2月

醉撞1家4口釀1死3傷　高雄BMW男再延押2月

這縣市抓酒駕有錢領！最高3千元獎金　

這縣市抓酒駕有錢領！最高3千元獎金　

關鍵字：

高雄屏東長照中心中風

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面