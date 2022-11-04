男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛落網：撿手機才會偏

記者戴上容／新北報導

被按喇叭下秒就撞人！63歲呂男工人駕駛小客車，昨下午3時行經泰山區泰林路口時，車速過慢被後方機車長按喇叭後超車，呂男不明原因下秒就把騎士撞飛，更誇張的是他還繼續往前開，所幸，驚險瞬間全被後車行車記錄器拍下；撞人呂男事後向警方辯稱是要「撿手機」車子才會往右偏，騎士將對呂男提告過失傷害、肇事逃逸。

據了解，19歲蕭姓男子目前就讀大學，因為日前也發生車禍，昨日他從泰山出發準備到新莊保險公司處理車禍事宜，肇事者63歲呂男則是要前往桃園做工。

呂男駕車行經泰林路口時及幸福路口時，疑因開太慢，被後方蕭姓機車騎士按喇叭，之後呂男疑似一氣之下竟然將騎士撞飛，騎士瞬間連人帶車倒地，驚險的2秒撞擊瞬間全被後車的行車記錄器拍下。

▲▼ 駕駛直接往右側撞去，導致騎士摔倒在人行道上。（圖／翻攝自爆料公社）

後方駕駛見狀趕緊停下幫忙騎士，騎士雖立即站了起來，但肇事駕駛還繼續往前開，直到一旁民眾告訴他撞到人後，肇事呂男這才將車調頭回到事故現場。

影片在網路上傳開，掀起網友熱議，「這是故意撞的吧？差點回老家了，肇事駕駛後來已被通知到案！」其他網友看完影片也紛紛留言說道，「怎麼覺得是故意的」、「故意的吧」、「蓄意殺人了吧」。

事後，撞人的呂男向警方辯稱「是撿手機，車子才會往右偏」，遭撞的蕭姓騎士昨先到醫院診治，初步為左手左腳擦挫傷，今4日在警方通知下作筆錄，蕭男氣憤難平，他表示將對呂男提告過失傷害以及肇事逃逸，詳細情形仍待警方進一步釐清。