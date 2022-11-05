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選舉文創小物吹環保風　創意實用...還有最強母雞盧秀燕加持

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

距離年底投票日還有20天，各個候選人除了掃街、跑攤、站路口，增加自己曝光度之外，競選小物也是讓選民拿到看到使用到，吸引選票的方法之一，從以往的搖扇、面紙、菜瓜布，到現在吹起科技風、環保風，手機座、酒精噴瓶等，不但對選民實用且有創意，而且在最強母雞盧秀燕帶領下，議員候選人更要在文宣上放進和盧市長的合照，一起拚當選。

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

第4選區（豐原、后里）的市議員候選人邱愛珊除了推出口罩、扇子、面紙、筆記本以外，最近更邀請瘋紙文創創辦人曹仲標設計推出限量4000 份「文創小物：凍蒜手機座」，創意又實用。

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

邱愛珊表示，豐原后里是非常具有文化底蘊的地方，這次請來曾獲頒法國發明展、德國紅點設計獎及IF設計獎，明星藝人婚禮喜餅包裝指定的設計師所設計的手機座，環保材質、不但能負重、實用且有趣味性，又不會造成環境負擔，跟她長期擔任環保志工的理念相符合，她相信透過設計和創意，一定能改變未來。

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

▲鄭伯其推出酸痛貼布和茶包。（圖／鄭伯其競總提供）

第2選區（沙鹿、梧棲、清水）的議員候選人顏莉敏推出30ml的酒精噴瓶，主打防疫優先，瓶身大小適宜、攜帶方便，還有方便吊掛的掛鉤，可以吊在包包上或腰間，相當實用，可說是輔選利器。

▲▼候選人除了推出實用且有創意的選舉文創小物之外，一定要和最強母雞盧秀燕合照，一起拚當選。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

▲顏莉敏推出實用的酒精噴瓶。（圖／顏莉敏競總提供）

第13選區（大里、霧峰）議員候選人鄭伯其則是貼心的推出金門一條根的酸痛貼布，以及紅茶茶包，鄉親為鄭伯其加油，他也要為鄉親加油，泡杯茶，貼膠布，舒緩壓力。

議員候選人自行推競選小物還不夠，一定還要和市長盧秀燕合照，希望在最強母雞帶領下，市長、議員一起當選，一起為台中服務。

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