曝台版柬埔寨「還有其他幕後主嫌」　侯友宜撂話：絕不放過任一歹徒

▲台版柬埔寨3死，犯嫌南投棄屍，並用石頭註記棄屍點 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市警方本月1日及3日連續破獲「集中營式」的詐騙暴力集團。新北市長侯友宜昨日在臉書指出，打擊犯罪、捍衛人民的安全絕對沒有假期可言，新北警察會全力護衛人民的安全，打擊犯罪絕不手軟。新北市警方今日也指出，經侯友宜指示，還有其他主嫌，必須全力追查。

警方日期破獲「台版柬埔寨案」，先後於淡水救出26名肉票、逮捕8嫌，在中壢救出遭囚的32人、逮捕8嫌，但另有3名肉票在拘禁時遭虐死。侯友宜昨日在臉書上表示，幾個月前，引發全民關注的柬埔寨犯罪集團凌虐監禁台灣民眾的事件，手段兇殘，令人聞之色變，類似案件竟然也發生在臺灣。

侯友宜指出，新北市警方為了阻止類似集團在台灣肆虐，循線展開全面清查，這個月1日破獲一支以高薪當誘餌，涉嫌囚禁凌虐求職者的詐騙集團，救出26人後， 他當下要求新北警察必須進一步擴大追查，務必盡全力揪出詐騙集團源頭，救援任何可能的受害者。

侯友宜說，很遺憾，目前在桃園龜山山區發現兩具遭到棄置的遺體，令人感到相當痛心，新北警察會持續戮力查緝，除惡務盡，絕不放過任何一個歹徒。新北市警方今日也指出，經侯友宜指示，還有其他主嫌，必須全力追查。