藍營指嘉義市長選戰延期勞民傷財　李俊俋：一件憾事也要政治操作

▲民進黨嘉義市長候選人李俊俋。（圖／李俊俋競選辦公室提供）



記者杜冠霖／綜合報導

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日清晨因心肌梗塞逝世，為此，中選會3日公佈嘉義市長選舉投票日期為12月18日，國民黨批評這是浪費社會成本、政治操作，嘉義市長候選人李俊俋5日批評，選舉因為一件憾事依法延後卻被國民黨大肆操作，根本是台灣民主最壞的榜樣。

黃紹聰2日清晨猝逝。中央選舉委員會2日下午也即時宣布，依公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，因此公告停止嘉義市第11屆市長選舉，並在3日公布確定延期至12月18日，據了解，中止選舉是因縣市長選舉並未有第二名遞補制度，為避免選民把票投給事實上無法當選者，終止選舉以避免行政成本被浪費在無效的選舉中。

針對藍營要求如期投票，李俊俋表示，選舉延期是嘉義市選委會基於作業時間、公告時間、場地、人力考量所訂定，重新選舉從公告到開放登記，政黨推薦再到號碼抽籤，本來就不是短短幾天可以完成，不要必凡事政治思考，牽拖中選會。這番言論不但質疑了嘉義市選委會的專業，更間接質疑了全台灣選務人員的中立。

國民黨團總召曾銘宗選舉延期耗費人力物力，對此，李俊俋批評可笑，回顧過去兩年，最喜歡發起罷免的就是國民黨，不僅屢次發起罷免，從黃捷、陳柏惟、林昶佐，之後因罷免而生的中二補選，每一場都耗費巨大的人力物力與中央預算，勞民傷財。

得知選舉延期後，黃敏惠表示，這是一場「基層對高層，全黨打一人」的選戰。對此，李俊俋回應，自己以一個嘉義市民的身分與執政13年，且擁有執政優勢的現任市長競選，「從各個面向來看的確都是我基層對高層沒錯。李俊俋也打趣說到，說民進黨全黨打一人，那身為國民黨副主席的黃市長要不要自問國民黨的人都跑去哪裡了。」

最後李俊俋呼籲，黃敏惠尊重嘉義市選委會決定，並正視自己13年來執政成績。如果對自己的施政與規劃有信心，理應以逸待勞看待投票延後的決定，而非把憾事轉為政治操作。

李俊俋表示，選舉行程將一切照舊，仍會勤走爭取民眾的支持，同時他也期望嘉義市民能利用這多出的三週，好好思考嘉義市的未來，並在12月18號選出最適合的人選。

