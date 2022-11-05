台東「好米收冬祭」跨域南迴　祈福祭典太麻里熱鬧登場

▲台東好米收冬祭首次跨域南迴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦「2022台東好米收冬祭」5日在太麻里鄉「福農宮」熱鬧登場。縣府秘書長盧協昌表示，今年首次將活動場次移至南迴線，另外還有11/12關山場、11/19台東場。

縣府秘書長盧協昌提到，好米收冬祭為每年客家的大型活動，舉辦至今邁入13年，往年都在縱谷舉辦傳統收冬祭典，今年選在南迴公路唯一的客家庄「舊香蘭」舉行，「舊香蘭」是台灣極少數的海岸客家聚落，日治時期陸續有客家人移入、定居，客家人占了一半以上，且以務農為主，對於土地伯公和神農大帝特別虔敬，在此辦理祭典儀式，具傳揚客家先民墾拓的硬頸精神與意義。

今日儀式由客家薪傳師以全程客語方式吟誦疏文，採用傳統「三獻古禮」方式，客家委員會副主任委員范佐銘擔任正獻官，帶領鄉民向眾神表示感謝，祈福五穀豐登、保佑國泰民安。祭典儀式結束後在宮廟前舉行「擲筊祈福」，周邊也有「客家生活節-福氣闖關」活動，讓大家獲得福袋及米食，收穫滿滿。

台東好米收冬祭在「台東客家月」期間，每週六安排不同類型的客家活動，11/12關山米國學校的闖關親子活動受理報名至11/7截止，網址：https://pse.is/4jfwn3 ，活動內容透過闖關獲得不同食材，烹飪成美味料理，並在遊戲過程中學習客語，加深親子情感。最後重頭戲11/19在鐵花新聚落有舞「稻」嘉年華、收冬客家宴、好米文創市集、草地音樂會。