台東建設防救災行動通訊平台　解決東河尚德區通訊問題

▲東河尚德區完成防救災行動通訊平台建置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為改善台東縣東河鄉尚德地區通訊品質並強化防救災能量，台東縣政府匯集整合相關單位與資源，協助完成防救災行動通訊平台建置，並於4日舉辦啟用典禮。

台東縣長饒慶鈴提到，這座大型的防救災行動通訊平台，從會勘到建置完成的效率堪稱全台最高，這座大型的防救災基地台有「建置速度快」、「涵蓋範圍廣」及「兼具防救災功能」等3大特色，感謝NCC南區監理處、東河鄉公所、各大電信業者(中華電信、遠傳電信及台哥大)通力合作，以及龍山宮提供土地，縣府也落實「開放、整合、創新」的精神，以最快的速度協調整合各單位，共同改善尚德地區的行動通訊網路問題。

饒慶鈴表示，台東縣東河鄉尚德位處山區，長期以來行動網路訊號不良，甚至有部分區域全無訊號，讓當地居民及遊客有緊急需要時，無法即時向外求援，除了有生命安全的疑慮外，也降低年輕人返鄉的意願。去年12月當地民眾再次透過民意代表提出後，縣府立即聯繫NCC南區監理處、東河鄉公所、各大電信業者(中華電信、遠傳電信及台哥大)，在今年1月即現地會勘，並在NCC南區監理處支持下，由遠傳電信統籌建置防救災行動通訊平台，並請中華電信、台哥大等業者共構，此外，東河鄉公所及在地士紳也積極協調用地，通力合作完成平台的建置。

國際發展及計畫處長曹劍秋說明，此防救災型通訊平台在各方齊心下，從會勘到完工僅不到9個月的時間即完成，建置速度創下全台紀錄，且基地台高度20ｍ，涵蓋範圍廣，甚至銅礦地區也納入涵蓋，訊號幾乎無死角；另外，站體自備發電機，可使訊號不中斷，還可提供當地居民於停電時緊急手機充電需求，不會形成孤島效應。