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三星估蘋果2024年打入摺疊裝置市場！　首款產品竟不是iPhone

▲Galaxy Fold 4。（圖／MacRumors）

▲Galaxy Fold 4。（圖／取自MacRumors）

記者廖婕妤／台北報導

三星的摺疊機一推出就造成轟動，不少忠實粉絲大讚用過回不去，而三星也常常暗酸競爭對手iPhone不能摺疊，不過，三星日前在會議中預估，蘋果最快可能將在2024年進入摺疊裝置市場。

韓媒《TheElec》指出，三星的行動通訊業務，在10月下旬與供應商舉行的一次會議上，花了很多時間在討論摺疊機。三星認為，2025年摺疊機市場複合年增率將達到80％。

三星表示，預計蘋果將在2024年加入摺疊裝置的領域，但首先可能是筆電或平板，而不是智慧型手機。

三星指出，在韓國市場，20-30多歲的iPhone用戶，正在以比以前高出3到4倍的速度更換為三星的折疊機。；預計多達90％的摺疊機用戶，下次換新機也還是將購買摺疊機。

三星也分享一些未來戰略，包括手機更輕薄、更耐用、減少螢幕上的摺痕、為S Pen設置內建插槽以及改進相機，供應商要克服這些挑戰，才能使摺疊機變得更受歡迎。

據了解，三星最初計劃在Galaxy Z Fold 4時，就有為S Pen設置內建插槽，並希望在 Fold 4配備更多高階相機模組，不過由於重量和厚度的限制，這些計劃都被取消。

消息人士指出，雖然可摺疊智慧型手機僅佔整個智慧型手機市場的1％，但三星認為客戶表現出很高的滿意度，預計該行業將呈指數級增長。

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