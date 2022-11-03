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歷代iPhone誰最強？外媒盤點5款機型為「最佳手機」

▲外媒盤點歷代最佳iPhone。（圖／取自Slash Gear）

▲外媒盤點歷代最佳iPhone。（圖／取自Slash Gear）

記者陳俐穎／綜合報導

外媒Slash Gear評選出了有史以來5款最佳和5款最差的iPhone手機，報導指出，這個列表中上榜的最佳iPhone型號，必須有一些不同的改變才能獲得一席之地。比如它推動了設計向前發展，或者升級幅度大。

其中，被評為最佳iPhone的五款機型分別是4S、3G和3GS、6S和6Plus、X、14Pro和14Pro Max。除了剛發布的14以外，上述幾款機型算是具備重大變革的經典機款。

儘管目前iPhone 14系列風評不佳，外媒認為，iPhone 14 Pro系列推出的動態島，改變了iPhone自X系列以來的前置鏡頭佈局，具備有趣的UI。此外，iPhone 14系列美版直接取消了SIM卡槽，並且緊急情況下可以使用衛星通信，這同樣是非常重大的改變。

此次被評為最差的五款iPhone機型分別為5C、4、SE、6和6Plus和Rokr E1。5C上榜的原因眾所周知，具備塑膠外殼，許多消費者都不埋單，而4的上榜原因是訊號問題，SE全系列是將部分很強的內部規格塞進一個過時的外殼中，違背iPhone超越界限的精神。

另外，6Plus同時上榜最好與最差，而6和6 Plus被評為最差的原因，是這兩款機型鋁製的外殼導致其非常容易變形，最後一款Rokr E1準確說並不是iPhone，它是蘋果在發布初代iPhone前對手機市場的一次嘗試，但是由於定位不明晰因此不受歡迎。

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