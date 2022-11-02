動態島自動繁殖！他的iPhone 14 Pro「多1座島」　果粉笑：買1送1

▲動態島跑到右邊。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14 Pro系列上市後，討論度最高的就是合新推出的「動態島（Dynamic Island）」功能，至今已經過了2個月，就有網友驚呼，原本應該在手機上方的動態島，居然跑到右邊變成橫向，就連Face ID都是橫的，貼文曝光後，網友笑說「多一個離島，賺爛了」，也有網友表示，自己的動態島則是霧化了。

有網友在PTT發文，手機的動態島出現bug，原本應該在正上方，莫名其妙跑到右邊，動態島上的圖案全都變成橫向，「但原本那個也還在」，等於手機同時出現2個動態島，每次使用Face ID時，都會覺得怪怪的，Face ID確認後，打勾勾的圖案是橫向的。

貼文曝光後，網友們笑翻，「看來是iPhone 15畫面流出」、「『動』態島，會亂動很正常」、「原本的會不見才恐怖吧」、「死都不露出驚嘆號」、「動態島買一送一」、「蘋果AI已經進化到會繁殖了」、「多一個離島，賺爛了」、「笑噴，多一座島」。

▲網友們覺得很不可思議。（圖／翻攝自PTT）

其中也有苦主表示，自己的動態島也出現異狀，「我的手機更任性，左上角直接霧化」。還有網友想起之前有名網友動態島也出現bug，解鎖Face ID時臨時想換到別的APP，這時動態島就「變大卡住」，「沒想到這時候去挑逗他，他也會回應，古溜古溜的回應我的點擊」，就像心跳一樣撲通撲通跳，不過後來重新開機就好了。

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