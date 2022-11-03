爆料曝蘋果進入「招聘凍結期」　要到明年9月才重啟

▲爆料曝蘋果進入招聘凍結期。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5mac最新報導，三位蘋果內部人士表示，蘋果已經暫停了幾乎所有的招聘，直至明年9月。

自今夏以來，蘋果一直聲稱，不會停止招聘，儘管會採取相對謹慎的態度。但三位知情人士今日稱，蘋果已經暫停了幾乎所有的招聘。報導指出，蘋果各部門的員工已被告知，蘋果未來幾個月內不會招聘新員工，可能要到2023年9月才會重啟。

此次招聘凍結影響到公司內部的全職員工。不過在聖誕購物旺季來臨之前，零售等部門仍有可能增加一些銷售人員，內部人士表示，在未來一年內，蘋果已沒有預算來增加人手，招聘處於凍結狀態。

另一名知情人士稱，蘋果當前確實凍結招聘，而第三位知情人士正在應聘蘋果的高級職位，該人士稱，求職者已被部門主管告知，預算正在評估中。事實上，近幾個月來一直有跡象表明，蘋果將對招聘計劃進行控制。8月份曾有報導稱，蘋果已經解雇了大約100名負責招聘業務的約聘員工，目的是放緩招聘，削減開支。

今年蘋果CEO Tim Cook 曾在財報電話會議上表示，在經濟低迷時期也可以繼續投資。因此，將繼續招聘員工，並在各個領域進行投資。但考慮到當前的環境會更加謹慎執行。