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4米高巨大摩天輪搬進旅展　18家遊樂園祭超殺優惠「最低33折起」

▲▼觀光局與台灣觀光遊樂區協會在旅展首度打造「台灣好樂園館」並推出優惠。（圖／觀光局）

▲觀光局與台灣觀光遊樂區協會在旅展首度打造「台灣好樂園館」並推出優惠。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

2022台北國際旅展開跑，觀光局與台灣觀光遊樂區協會首度打造「台灣好樂園館」，把4米高的巨大摩天輪、雲霄飛車、旋轉木馬、生態動物等主題樂園元素搬進旅展，18家遊樂園業者也祭出壓箱超殺優惠，包括門票最低3.5折起、住宿3.3折起。

台灣觀光遊樂區會理事長廖俊斌指出，「台灣好樂園館」現場18家參展業者皆推出年度最好康優惠，包括雲仙樂園賞景吃美食買五送一及住宿6.9折起、野柳海洋世界門票8折起、小人國旅展優惠門票299元、六福村雙人贈餐套票1,314元、小叮噹科學主題樂園水陸雪樂園門票280元、西湖渡假村399元一票到底、尚順育樂世界住宿3.3折起。

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此外，優惠還包括泰雅渡假村全新五行湯屋雙人同行住宿3,050元/人、九族文化村650元再送日月潭纜車、劍湖山世界兩人同行第二人1元、頑皮世界門票400元、義大世界親子套票999元、遠雄海洋公園海洋夜未眠5.6折起、怡園渡假村雙人房2,299元、東勢林場搭豐原客運209號公車免費入園，以及九九峰動物樂園只要560元一票到底等。

▲▼觀光局與台灣觀光遊樂區協會在旅展首度打造「台灣好樂園館」並推出優惠。（圖／觀光局）

▲▼觀光局與台灣觀光遊樂區協會在旅展首度打造「台灣好樂園館」並推出優惠。（圖／觀光局）

▲▼觀光局與台灣觀光遊樂區協會在旅展首度打造「台灣好樂園館」並推出優惠。（圖／觀光局）

交通部觀光局局長張錫聰表示，主題樂園在疫情期間投入許多資源打造安心遊園環境，民眾不用出國也能到主題樂園體驗異國風情，這次旅展特別打造「台灣好樂園館」，提供一站式多元銷售、沉浸式全面體驗及完善洽談環境，方便民眾、旅行社業者一次網羅各主題樂園限定優惠好康。

「台灣好樂園館」也把4米高的巨大摩天輪、雲霄飛車、旋轉木馬、生態動物等主題樂園元素搬進旅展，融入互動遊戲，今(5)日湧入滿滿逛展人潮，民眾詢問度十分熱絡，觀光局表示，現場消費滿888元就送樂園好禮，滿6,000元加碼再抽樂園門票與住宿券，現場服務台更設置樂園行動徵才站。

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