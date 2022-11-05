華航飛韓國「2航班突取消」網哀號一片　原因曝：因旅運需求調整

▲華航皮卡丘彩繪機。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

國境開放，不少民眾搶出國，不過有網友已訂好華航明年2月從韓國首爾返台回程機票卻無預警被取消，讓她錯愕，不少網友也表示自己班機也被取消，「華航似乎全面取消CI148、CI149」。對此，華航表示，部分航班因旅運需求調整，但華航往返首爾每天維持2班，將協助旅客轉其他航班。

有網友昨(11/4)日在臉書「韓國首爾.自助旅行吃喝玩樂報馬仔」社團發文，指本來訂好明年2月4日從首爾回台灣機票卻被無預警取消，讓她超錯愕，「哭欸，連華航也說取消就取消」。該文也釣出大批苦主留言：「1/28飛仁川昨也被取消了」、「我1/21也是」、「我1/4回程也被取消了」、「2/11台北飛韓國也被取消」、「2/25也取消了」、「我3/1剛也收到被取消」。還有網友指「另個社團看到華航全面取消CI148/CI149」。

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對此，華航也出面回應，華航表示，華航桃園往返首爾仁川航線每日維持提供兩班服務，部分航班異動係因旅運需求調整，將協助旅客簽轉至其他航班。

據悉，華航疫情期間定期滾動檢視旅客訂位情況，針對部分旅運需求低和訂位少的航班進行調整，由於華航往返首爾每天維持2班，取消航班旅客將簽轉到華航其他當天航班。

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