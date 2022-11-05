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桃園翁迷途荒地難搜尋　工地靈犬小黑帶路...助警順利尋獲

▲靈犬小黑帶著員警在高速公路荒野中搜尋。（圖／桃園警分局提供）

▲靈犬小黑帶著員警在高速公路荒野中搜尋。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市75歲陳姓男子4日下午出門後即失去聯絡，家人擔心其安危，循著他手錶定位功能尋找，竟顯示他人在高速公路上，大家嚇壞了趕緊報案求助，經警方前往定位附近搜索未果，這時突然有隻黑狗跑來摩蹭員警，很有靈性地帶著員警尋找陳姓老翁，陳妻也認出黑狗曾在丈夫身前跑來跑去，幸運的在黑狗帶領下，不到5分鐘就在草叢中找到受傷摔倒的陳翁。

▲▼果然在雜樹林中草叢內發現老翁，並在員警扶持下走到路旁。（圖／桃園警分局提供）

▲▼果然在雜樹林中草叢內發現老翁，並在員警扶持下走到路旁。（圖／桃園警分局提供）

▲▼果然在雜樹林中草叢內發現老翁，並在員警扶持下走到路旁。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局埔子派出所警員劉睿涵及謝旻欽昨日下午17時接獲報案後，立即與根據陳姓老翁手機定位周邊訪查，因為定位約有1百公尺的落差範圍，員警研判老先生並非在高速公路上，應該是在高速公路橋下的荒野中，立即分頭進行搜尋老先生。

正在眾人一籌莫展的時候，突然有隻小黑狗跑來磨蹭員警，陳妻認出好像是附近工地的狗，之前也曾跟著丈夫跑來跑去，謝員開玩笑的跟牠說：「帶我們去找老先生吧！」小黑就開始在前帶路，員警停下來或回頭時，牠就會跑回來磨蹭員警，隨即繼續帶路，走了幾百公尺後，牠突然停在一處雜樹林前轉圈圈，員警問牠在這裡嗎？果然在草叢中找到陳老先生。

陳姓老翁疑似摔到草叢內，有些微擦傷並受到驚嚇，員警趕緊將其扶到路旁，並立即通報消防人員到場協助救護，經初步檢視老先生的身體並無大礙，已由家屬帶回照顧，家屬感謝警察及消防人員協助，員警笑稱小黑真的是靈犬。

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