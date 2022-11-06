賓士女迴轉擊落雙載騎士！下車秒做「這件事」　目擊者：我傻眼

記者許權毅／台中報導

迴轉沒注意撞上直行機車！台中市一名41歲吳女昨（5）日駕駛賓士行經沙鹿區中山路時，想在141巷口前網狀線迴轉，不料未禮讓直行機車，直接擊落65歲王男跟後座乘客。目擊的張姓駕駛表示，看到吳女下車還移動傷者，相當傻眼，好險有路過民眾幫忙。

▲台中沙鹿一名女子開著賓士車在中山路迴轉，撞上直行騎士，下車後馬上想攙扶傷者，讓目擊者傻眼。（圖／民眾提供）



清水分局表示，吳女5日15時許行駛在沙鹿區中山路，迴轉時不慎撞擊對向直行的王男騎士，導致賓士右前側車頭損毀，王男的機車則是車頭撞損，雙方均無酒駕，王男與後座乘客有手腳擦挫傷，由救護人員送往光田醫院就醫。

▲吳女在一處網狀線前要迴轉，卻未禮讓直行車。（圖／民眾提供）



目擊整個過程的張姓民眾表示，當時撞擊後，王男跟後座乘客重摔倒地，吳女急著想移動傷者，讓他看了相當傻眼，好險有路過民眾趕緊幫忙。影片被發上臉書社團《沙鹿之美》後，有網友說「想轉就轉欸」、「不要移動受傷的人！」、「網狀線的路口都要注意」。

▲王男跟後座乘客被擊落重摔。（圖／民眾提供）



沙鹿交通小隊長蔡安順表示，目前初判肇主因為吳女未禮讓直行車，王男則是未注意車前狀況。而該地點道路狹小，但車流量大，是交通熱點，提醒民眾行經此地應更加注意安全。