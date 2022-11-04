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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營翻轉苗栗有望？鍾東錦支持度27%　徐定禎22%緊追在後

▲▼左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

▲左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

實習記者李密／台北報導

九合一大選將近，被視為「藍營票倉」的苗栗因縣議會議長鍾東錦脫黨參選，導致藍營陷入分裂局面。根據《TVBS民調中心》最新調查結果，鍾東錦支持度27%居冠，民進黨徐定禎22%緊追在後，國民黨謝福弘與時代力量宋國鼎差距甚微，分別為14%、13%，無黨籍吳盛聖則未有受訪者表態支持。

▲▼苗栗選戰，鍾東錦、謝福弘。（圖／翻攝臉書）

▲苗栗選戰藍軍分裂。（圖／翻攝臉書）
根據《TVBS民調中心》最新民調調查結果指出，苗栗縣長選舉目前以鍾東錦支持度最高27%，徐定禎支持度22%居次，兩人差距僅5個百分點，顯示「藍營票倉」恐變天，民進黨有望首次奪得苗栗縣長寶座。另外，國民黨謝福弘目前支持度14%，時代力量宋國鼎13%，無黨籍吳盛聖本次調查未有受訪者表態支持。

根據民調結果，在政黨傾向方面國民黨認同者對鍾東錦的支持度達46%，高於黨內提名的謝福弘（29%）。另外，民進黨支持者有59%支持徐定禎，14%表示支持謝福弘。中立選民則有26%支持鍾東錦，高於徐定禎的16%，宋國鼎13%、謝福弘4%，不過尚有40%未決定支持對象。由此可見，苗栗選情變數極大。

交叉分析則顯示，20-29歲中有36%年輕選民支持宋國鼎，40-49歲中徐定禎支持度（29%）最高，其餘年齡層都是鍾東錦領先。地區方面，後龍竹南、頭份南庄地區支持徐定禎的比例在兩成五以上，略高於鍾東錦，其餘地區則都是對鍾東錦支持度較高，且皆領先徐定禎一成左右。另外，本省閩南人支持徐定禎（25%）者略高於支持鍾東錦者（21%），本省客家人30%支持鍾東錦，高於支持徐定禎的22%。

▲▼徐定禎澄清派系指控。（圖／翻攝徐定禎臉書）

▲徐定禎。（資料照／翻攝徐定禎臉書）

至於喜好度方面，徐定禎喜好度最高，達30%，26%不喜歡；鍾東錦有29%喜歡，30%不喜歡，兩者比例相近，顯示苗栗民眾對其看法分歧；而謝福弘有19%喜歡，22%不喜歡，不過有59%未表態，推測民眾較不熟悉謝福弘。

另外，苗栗民眾投票意願則有82%表示會去投票（58%一定會，24%可能會），11%表示不會去投票，另外6%尚未決定是否去投票。

最後在滿意度方面，苗栗縣長徐耀昌滿意度與去年1月連任時相較，滿意度小幅下滑6個百分點至42%，不滿意度提高19個百分點至34%，增加近兩成，另外25%沒有表示意見。

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