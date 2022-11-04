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被北韓射彈徹底激怒！南韓主動要求美國：延長「警戒風暴」軍演

▲▼南韓國防部長李鐘燮。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國防部長李鐘燮。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）持續提高軍事挑釁的層級與頻度，繼2日連續試射25枚飛彈，昨（3）日上午又試射包括洲際彈道飛彈在內的3枚飛彈、晚間又試射3枚短程彈道飛彈，且連續在海上軍事緩衝區實施砲擊。對此，南韓國防部長李鐘燮主動向美方提出，應延長美韓聯合空中訓練「警戒風暴」實施期間。

根據《韓聯社》，原本美韓聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm）原定於10月31日至11月4日實施，不過北韓將此軍演定義為侵略作戰的前哨戰，透過連續試射飛彈、砲擊等大表不滿，為此南韓空軍對外宣布，在美韓雙方協商後，決定將警戒風暴的結束時間往後延，然而卻未公開詳細時間，此舉更讓朴正天等北韓軍方高層為之震怒。

李鐘燮於美東時間3日出席第54屆美韓國防安全保障協議會（SCM）後，在華府韓國文化院召開記者會時透露，此次警戒風暴將會比預定的時間多出一天，於5日結束，此舉並非由南韓總統尹錫悅下達，而是由他自己本人向美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提出的要求。

▲▼警戒風暴期間，南韓空軍戰機KF-16從全羅北道群山升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲警戒風暴期間，南韓空軍戰機KF-16從全羅北道群山升空。（圖／達志影像／美聯社）

在南韓對外公開將延長警戒風暴後，北韓朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天發表談話強烈痛批，認為美國與南韓不負責任的決定，將會使情況陷入失控，「美國與南朝鮮（南韓）將會明白，自己如何鑄下這無法挽回的過錯。」

自從警戒風暴實施前的10月28日至今，北韓已試射至少33枚以上的飛彈。

美國與南韓空軍展開大規模聯合空中訓練「警戒風暴」，南韓派出F-35A、F-15K、KF-16戰鬥機與KC-330空中加油機等140架軍機，美國則派出F-35B戰鬥機、EA-18咆哮者電子作戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100餘架戰機，合計共為240多架軍機，皆是北韓軍隊最為畏懼的空中戰力。

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日韓要聞國際軍武北韓朝鮮南韓美國警戒風暴李鐘燮

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