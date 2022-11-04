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梨泰院事件世界同悲　應曉薇盼喚醒全球對大型活動的檢討

▲蘇弘曆代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供）▲蘇弘曆代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供）

▲人在韓國的蘇弘曆代表應曉薇團隊前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供，下同）

政治中心／台北報導

「我還在韓國，今天下午會去梨泰院哀悼，這幾天心情也很難過，認識的人都沒事，但有幾位朋友的朋友離開了。」臺北市議員應曉薇表示，團隊教育主任蘇弘曆因為正巧在韓國進修，29日雖未前往梨泰院，但踩踏事件的發生，讓全韓國，尤其年輕人、國際學生至今仍悲傷不已。

應曉薇表示，蘇弘曆主任事發後就告知應曉薇「事件中過世的兩位美國人、兩位延世大學的學生、一位韓國人，都是朋友的朋友。」他表示朋友至今都走不出哀痛。

蘇弘曆昨(3日)代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀，他表示現場從早到晚很多年輕人及家長無聲的獻上花、卡片守護罹難的靈魂。在台北市西松高中任教的韓籍老師以韓文表達了沉痛心情：「和大家的相比，這僅是一段微不足道的表達。此刻我只能表達我的惋惜，我只能祈禱一切平安。」

▲蘇弘曆代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供）

▲▼很多年輕人及家長無聲的獻上花、卡片守護罹難的靈魂。

▲蘇弘曆代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供）

應曉薇表示，每個孩子都是媽媽身上的一塊肉，被踩踏身亡的年輕生命很無辜，公共聚會，政府有責任做好人流管理，危機意識更要提高，應曉薇說，「參加聚會的民眾不會知道下一秒的危險，公民只是安心的把自己交給政府，交給主辦方，因此梨泰院死亡的年輕人死的冤枉。」

應曉薇也提及，臺北市的節慶狂歡活動需要依據「臺北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理。但下列活動並不適用自治條例，比如體育場館、影劇院、音樂廳、宗教場所、百貨商場、展覽場、觀光遊樂業園區，應曉薇說臺北市雖然發生踩踏事件機率較低，但是針對密閉式空間，尤其地下室的夜店，KTV消防安檢有必要更嚴格，對於業者、任何活動主辦單位也要落實審查。而與會同歡市民也應在安全範圍內約束自己的行為。

梨泰院事件世界同悲，願年輕人的離世能喚醒全世界對於大型活動的檢討，應曉薇說祈願全世界不再發生節慶悲劇，願死者安息。

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