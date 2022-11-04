梨泰院事件世界同悲　應曉薇盼喚醒全球對大型活動的檢討

▲人在韓國的蘇弘曆代表應曉薇團隊前往梨泰院致哀。（圖／臺北市議員應曉薇研究室提供，下同）

政治中心／台北報導

「我還在韓國，今天下午會去梨泰院哀悼，這幾天心情也很難過，認識的人都沒事，但有幾位朋友的朋友離開了。」臺北市議員應曉薇表示，團隊教育主任蘇弘曆因為正巧在韓國進修，29日雖未前往梨泰院，但踩踏事件的發生，讓全韓國，尤其年輕人、國際學生至今仍悲傷不已。

應曉薇表示，蘇弘曆主任事發後就告知應曉薇「事件中過世的兩位美國人、兩位延世大學的學生、一位韓國人，都是朋友的朋友。」他表示朋友至今都走不出哀痛。

蘇弘曆昨(3日)代表應曉薇團隊與在台北市任教的韓籍老師特別前往梨泰院致哀，他表示現場從早到晚很多年輕人及家長無聲的獻上花、卡片守護罹難的靈魂。在台北市西松高中任教的韓籍老師以韓文表達了沉痛心情：「和大家的相比，這僅是一段微不足道的表達。此刻我只能表達我的惋惜，我只能祈禱一切平安。」

▲▼很多年輕人及家長無聲的獻上花、卡片守護罹難的靈魂。

應曉薇表示，每個孩子都是媽媽身上的一塊肉，被踩踏身亡的年輕生命很無辜，公共聚會，政府有責任做好人流管理，危機意識更要提高，應曉薇說，「參加聚會的民眾不會知道下一秒的危險，公民只是安心的把自己交給政府，交給主辦方，因此梨泰院死亡的年輕人死的冤枉。」

應曉薇也提及，臺北市的節慶狂歡活動需要依據「臺北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理。但下列活動並不適用自治條例，比如體育場館、影劇院、音樂廳、宗教場所、百貨商場、展覽場、觀光遊樂業園區，應曉薇說臺北市雖然發生踩踏事件機率較低，但是針對密閉式空間，尤其地下室的夜店，KTV消防安檢有必要更嚴格，對於業者、任何活動主辦單位也要落實審查。而與會同歡市民也應在安全範圍內約束自己的行為。

梨泰院事件世界同悲，願年輕人的離世能喚醒全世界對於大型活動的檢討，應曉薇說祈願全世界不再發生節慶悲劇，願死者安息。