農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

▲農遊券加碼「挺在地，農漁GO購購！」（圖／農委會提供）

記者張乃文／台北報導

行政院農委會為鼓勵全國民眾多選購台灣在地農漁產，推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動，自111年11月4日起至111年12月25日止，前往指定場域購買特定農漁產品，消費滿600元（不含使用農遊券金額)，完成農遊券APP發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，限量9萬份。

農委會表示，本次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計十二種農漁物產。每份農遊券600元，單筆消費可累進計算，即單筆滿600元贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，買越多送越多。

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農委會說明，為使此次加碼方案讓民眾更有感，回饋更即時，只要購買指定農漁產品單筆消費滿600元（含）以上，且完成活動登錄後，即自動寄送農遊券至APP票夾。農委會也提到，凡於11月4日至11月8日期間，民眾購買活動指定品項達消費金額門檻並完成活動登錄，農委會即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券到APP票夾；至於11月9日後完成登錄者，3日後自動寄送票券至APP票夾，最後登錄日為12月20日，獲獎民眾可至全台農遊券合作業者場域消費折抵使用。

農委會提醒，此次活動預計發出9萬份農遊券，數量有限送完為止。農委會也藉機呼籲全國民眾把握機會，多多利用本次加碼方案，購買台灣當季農漁物產，一同用行動支持台灣優質農漁產品，守護在地農漁業。

▲購買指定農漁產品單筆消費滿600元（含）以上，且完成活動登錄後，將獲得農遊券。（資料照／記者李毓康攝）

有關農遊券使用方式，《ETtoday新聞雲》也整理提供給民眾參考：

活動時間：111年11月4日至111年12月25日止。(活動最後登錄日期為111年12月20日，9萬份農遊券送完則提前結束)

使用地點及內容：參與「農漁GO購購」活動之農遊券合作業者。本活動所發放每份600元農遊券，指200元農遊券*3張。每張抵用額度為新臺幣200元整，為100元2張，可分次抵用，且不可兌換現金或找零。

指定購買品項：文旦、石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、臺灣鯛、柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚、鱸魚等12項國產農漁生鮮水果。

登錄資格及方式：

1.於活動登錄期間，至參與「農漁GO購購」活動之農遊券合作業者，單筆消費滿600元(含)以上(不含使用農遊券金額)，透過農遊券APP掃描店家活動QRcode，完成發票登錄。

2.發票登錄後，主辦單位將陸續稽核發票登錄資訊，若有資格不符者，主辦單位有權將票券名額釋放出來，民眾不得異議。

3.本次農遊券限量9萬份(送完為止)，採先登錄先領券，登錄成功並不代表一定可獲得農遊券，須依實際發送狀況為主。

4.領券時間：111年11月4日至111年11月8日，於期間登錄之發票，統一於111年11月11日下午5點領券。111年11月9日後登錄者，於登錄後第三天下午5點即可領券。(例如：週一登錄，預計週四下午5點領券；週二登錄，預計週五下午5點領券)

查詢方式：登錄發票後可至「個人專區>發票登錄紀錄」查看稽核狀態、預計發券日、實際發券日及實際發送票券張數。

稽核狀態：審核中／主辦單位正在稽核您的發票登錄資訊。

不符資格／經主辦單位稽核您登錄的發票，消費品項或金額不符何活動規則。

已發券／此筆發票可獲得之農遊券已發送至您的票夾中。

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