麥當勞推120元高檔咖啡　國產「阿里山雲霧單品咖啡」限量上市

▲麥當勞McCaf'e推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，每杯120元，全台10萬杯限量上市。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣台灣在地農產，麥當勞McCaf’e推出全新「阿里山雲霧單品咖啡」，採用嘉義阿里山栽種的咖啡豆，經水洗處理，也是目前全台唯一通過「雨林聯盟認證」的咖啡豆，搭配中度烘焙技術，11月9日起全台麥當勞McCaf’e門市上市，限量10萬杯、每杯120元，也創下麥當勞最高單價咖啡。

McCaf’e全新「阿里山雲霧單品咖啡」來自嘉義「優遊吧斯」鄒族文化部落，地處北緯23.5度、海拔1200至1600公尺高山、日夜溫差大，是孕育咖啡豆的最佳環境，由山泉孕育、純手工採收的阿拉比卡豆，更是「阿里山雲霧單品咖啡」好喝的秘訣之一。

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麥當勞今（2日）舉行咖啡新品發布記者會，「優遊吧斯」董事長鄭虞坪說，原以為認證不難取得，申請過程才發現「數據化」很困難，在雨林聯盟認證規範下，從田間管理、肥料控管，到咖啡豆發酵時溫度與汙水排放等，都必須規格化記錄，還要有符合友善農民的環境，連上廁所的距離也要計算，甚至視訊檢視栽種環境、訪談員工，確保咖啡品質才通過認證，台灣咖啡豆產量少，朝精品發展是趨勢。





▲麥當勞新品咖啡選用本土阿里山咖啡豆，也是國內唯一獲雨林聯盟認證的咖啡豆。（圖／記者楊惠琪攝）

農委會主委陳吉仲出席記者會指出，目前台灣咖啡豆種植面積約一千一百多公頃，年產九百多公噸，只佔國內市場約2點多個百分比，希望未來能朝5到10%，農委會相關單位也會全力輔導農民；他也希望台灣麥當勞，除了蔬果外，也能選用更多畜產品。

麥當勞資深協理林士文說，台灣麥當勞支持在地農業，目前採用總料超過六成以上的在地蔬果，包括水果袋、台灣鮮榨柳丁汁、金黃地瓜條等，再加上這次上市的「阿里山雲霧單品咖啡」等，為在地農業貢獻心力。

「阿里山雲霧單品咖啡」11月9日限量上市，每杯120元，「麥當勞APP-隨買店取」和「LINE禮物」電子商品券優惠價90元，全台限量10萬杯。

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