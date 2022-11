慢跑女被遊民性侵爆血求救　警逮捕29歲男「幾小時又1女被性侵」

▲慢跑女子被遊民性侵。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約一名43歲女子清晨慢跑時,被一名遊民從後方抓住,對方掐住她的脖子導致昏迷,強脫下衣服性侵,還偷走手機、錢包等身上財物。警方後來逮捕到29歲男子帕諾(Carl Phanor),發現這已經是他今年第3度犯案。

帕諾被控3日凌晨5時30分在45號碼頭附近的哈德遜河公園(Hudson River Park)攻擊一名慢跑女子,他不但對受害者進行性侵,事後還搶劫財物。目擊者表示,受害女子向他求助時,不但光著腳,而且臉上和手上正在流著血。

Homeless man, 29, with TWENTY FIVE arrests - and wanted over two other sex attacks - is busted for 5:30am rape and robbery of female jogger, 43, after choking her unconscious as she ran along Hudson River in NYC's affluent West Village https://t.co/Wx69ohVk1x pic.twitter.com/YinIcTPiAH