記者陳雕文／新北報導

《原子少年》天王星成員「小孩」近日捲入性侵未成年網美的疑雲，女方家人發表聲明表示，小孩使用暴力企圖強行性侵，並假借交往名義，明知當事人未成年還誘拐發生性行為。上月初網美由家人陪同報案並提告，小孩則在4日下午到中和偵查隊製作筆錄後說出這句話。

▲原子少年小孩表示，「一切交由律師處理。」即搖頭離去（圖／記者陳雕文攝）

小孩稱雙方是交往中的合意親密關係，雙方各執一詞，但形象已隨之重挫。後來小孩於上月12日發聲明宣布將從天王星退團，並於本月4日下午1點，在親戚、律師陪同下到中和偵查隊說明。

頭戴漁夫帽的小孩製作筆錄後，稍早踏出分局時表示，「現在一切都交給律師處理，所以我其實就不再多說什麼。」搖頭後離去。

▲原子少年小孩到案說明。（圖／記者陳雕文攝）

而17歲網美曾在直播中提到，案發當天陪喝醉酒的小孩坐計程車回家，結果遭到小孩硬上，網美提到，「那天已經晚了，他的家人也睡了，我就想說送他上樓，但扶到房間後，就發生了（性侵）事情。」

▲《原子少年》天王星成員小孩。（圖／翻攝自小孩IG）

網美還說：「他有認真跟我道歉，我就選擇原諒他，大約2個多禮拜後，才有後續我們說交往的事情，說好要交往的當天晚上，這次是我心甘情願地跟他回去並發生關係。」

接下來話鋒一轉，網美說，「後來小孩開始訊息沒回、電話沒接，他說他覺得再繼續對我好、交往，我只會越陷越深，我只會越來越難過，所以他才說，退一步當朋友吧，他說他現在工作非常忙，沒有心力交女朋友，也沒有心力陪女朋友，還說我們交往的行為太衝動。」