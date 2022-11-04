北市辯論會明登場！　她猜「87有可能」陳時中會打鞠躬謙卑牌

▲台北市議員游淑慧與選民互動。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）



記者詹宜庭／台北報導

「2022年台北市長選舉電視辯論會」將於11月5日登場，國民黨台北市議員游淑慧3日在臉書上發文猜測，民進黨候選人陳時中將打出「鞠躬謙卑牌」，裝出被圍攻的可憐樣，並邀請網友一起來猜題。對此，有網友回應，「辯論互問問題不要再問高端或防疫的問題了，陳時中都準備好說詞了，就算是謊話也難以查證，要出奇不意。」而游淑慧也表示認同，強調要「就市政論市政」。

游淑慧3日在臉書上貼出自己赴市場掃街拜票的照片，她表示，自己已愛上披值星帶，因為這樣更像個候選人了。回想起4年前第一次參選的菜鳥經驗，連握手都不敢，最後變成扭捏的拉著阿姨的小指頭，還被助理笑；4年後，完全放飛自己，快樂拜票。

針對明天的台北市長電視辯論會，游淑慧猜測，陳時中「87有可能」會打出「鞠躬謙卑牌」，裝出被圍攻的可憐樣，並邀請網友一起來猜題。對此，有網友留言道，「的確87有可能」、「高高興興選舉為什麼要打悲情牌？已不流行了！要會做事就好」、「辯論互問問題不要再問高端或防疫的問題了，陳時中都準備好說詞了，就算是謊話也難以查證，要出奇不意。」而游淑慧也表示認同，強調要「就市政論市政」。

▼游淑慧推測陳時中在辯論上打鞠躬謙卑牌。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧台北市議員）

