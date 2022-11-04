苗博雅動手術要「靜養一段時間」　曝光病床照：受傷逾3星期沒痊癒

▲楊植斗日前已出院。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

記者曾筠淇／綜合報導

台北第六選區（大安、文山區）的國民黨市議員候選人楊植斗日前拜票時，不慎從行動式演講台後仰摔倒，頭部著地，日前他終於出院，並向關心他的長輩、好友表達感謝。只不過才有好消息傳出，隔沒幾天同選區卻又傳出有候選人要暫時靜養，社民黨的苗博雅今（4）日發文表示，其實她10月中跑行程時就受傷了，昨晚總算決定進行手術。

楊植斗日前分享出院的好消息，他在振興醫院住了2天，「手機被無情沒收」，雖然錯過很多長輩與好友的來電，不過也得到2天完整的休息時間。這段時間，羅智強、王鴻薇以及台北市長候選人蔣萬安都在路口幫忙街講、祈福，讓他內心充滿感激之情，現在他出院了，也將逐步恢復日常生活，繼續努力，「真心感謝大家！」

▲苗博雅昨晚進行手術。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

好不容易有好消息傳出，怎料苗博雅今日就發文，提到近日有民眾發現，她走路的樣子好像有點不一樣，速度慢了些，也沒辦法走太久、沒那麼靈活，其實她在10月中跑行程時受傷了，左小腿受到傷勢影響活動不便，但因為行程滿檔，每天都要四處走動，所以實在無法休息靜養，「受傷超過三個星期，仍然沒有痊癒。」

苗博雅說，經過醫師診斷，她決定在昨晚進行手術，徹底解決問題，接下來她要靜養一段時間，等待縫合的傷口癒合，「請大家不必為我擔心，我會康復的！」同時，她也拜託支持她的人幫忙拉票、催票、固票，而明天原定的音樂演唱會也會照常舉行，「這是我選前最重要的與大家見面的機會，期待有您參與」。

▲蘇恆日前舉辦活動。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

另外，同選區候選人也都有持續在臉書發文，與民眾互動。像無黨籍的蘇恆日前就舉辦活動，還邀請邱毅等人分析台灣局勢，事後她也表示，市議員要關心的絕對不僅止於市政，「閉門造車從來不是一個對我們社會發展負責任的選項。」

國民黨的鍾沛君則談及團團的新聞，她在臉書上表示，「從四川飄洋過海，在台灣落地生根，如果團團一家是人，應該也是咱們文山區的市民吧！」而團團傳出情況不樂觀的消息後，她說自己平時其實對民進黨的政策有諸多不認同，但這次對方做對了一件事，「就是把人性放在政治之前。」最後她也喊話，大家若有時間，就去看團團吧！感謝團團這些年帶給大家的歡笑和回憶，「我們不但是老朋友，我們早就是一家人」。

還有民進黨的趙怡翔，他透露最近跑行程時，很多人都告訴他「你穩上啦！」但是這些說法其實對選情很傷，因為「對於在大安文山區參選的民進黨新人而言，沒有『穩上』的可能」，還是要一步一腳印爭取選民支持。他也說自己在過去一年中，召集不同領域的專家進行國際合作、都市更新、道路安全和英語教學方面的座談，因為他要做一位「有料」的議員，與此同時，他更不想要努力卻換來「被分票」的結果，「一定要『搶救』這一席，不要讓分票成為唯一席國際經驗新人落選的原因。」

▲陳聖文的競選車被噴滿檳榔汁。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

同為民進黨的新人陳聖文近日也積極跑行程、站街口拜票，不過他今早就發文直呼，「冰友啊…檳榔…麥亂呸......」，原來是他的競選車被檳榔汁襲擊。

▲黃捷競選海報先前也被噴檳榔汁。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員 ）

日前高雄市議員黃捷也貼出競選海報，她海報上的臉被吐滿檳榔汁，讓她直喊「整臉…都是…當個…文明…檳友…」。後來警方受理案件，3小時就將汙損選舉布條的40歲秦姓男子查緝到案，訊後依違反選舉罷免法及毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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