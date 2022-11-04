蘇貞昌讚高端「保護力堪比莫德納BNT」：是國人更有效的選擇

▲食藥署專家會議確認高端疫苗具有保護效益。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

衛生福利部食品藥物管理3日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，最後14位專家一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。對此，行政院長蘇貞昌表示，高端的數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗，是國人更溫和安全且有效的選擇。

食藥署3日召開專家會議審議，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗的國人，相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，其對於預防中重症、死亡的保護效益相近，又相比未接種疫苗者，亦均有達到預防中重症及死亡的保護能力。

▲行政院長蘇貞昌表示。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇貞昌3日晚間在臉書發文表示，晚間經過高端新冠肺炎疫苗保護效益評估專家會議的檢視和討論，最後14位專家投票以14:0一致通過，確認台灣國產高端疫苗有良好的保護效益，且數據顯示可以比擬莫德納與輝瑞BNT兩種疫苗。

蘇貞昌指出，疫苗是面對病毒肆虐全球時，一個國家重要的戰略物資，有能力的國家，都會積極研發自己的疫苗，用以保護國家安全，「而在政府獎勵和民間的努力下，台灣成功產製自己的國產疫苗，在疫情期間提供了懼怕其他疫苗副作用的國人，有更溫和安全且有效的選擇。」

▼衛福部食藥署專家會議通過確認高端疫苗具有保護效益 。（圖／食藥署提供）

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